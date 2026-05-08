Garlasco, rivelazione di Giada Bocellari su Alberto Stasi: "Tante considerazioni su Chiara Poggi e il movente"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si sono concluse le nuove indagini sul delitto di Garlasco che vedono indagato Andrea Sempio. I pm lo ritengono il solo autore dell’omicidio di Chiara Poggi. Un’ipotesi che se confermata metterebbe fortemente in discussione la condanna di Alberto Stasi. L’avvocata di quest’ultimo, Giada Bocellari, ha raccontato lo stato d’animo del suo assistito che si trova in carcere per scontare la pena.

Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi, Giada Bocellari: “Alberto Stasi ha fatto tante considerazioni”

Giada Bocellari è stata raggiunta dai microfoni della trasmissione “Mattino 5“, spiegando le sensazioni provate da Alberto Stasi in queste ore e riferendo come legalmente lei e il collega Antonio De Rensis hanno intenzione di agire alla luce degli sviluppi delle indagini.

“Un pensiero da parte di Alberto va sempre a Chiara? Ma certo, anzi, ha fatto tante considerazioni su questo, però adesso non mi sento di condividerle perché, se il movente fosse veramente questo, insomma, è pesante”, ha dichiarato Bocellari.

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L’ora della Discovery: “Valuteremo se chiedere la sospensione del carcere”

L’avvocata ha poi fatto diverse riflessioni ora che è scattata l’ora della Discovery, ossia il momento in cui sono consultabili tutti gli elementi raccolti dai pm nelle indagini che vedono indagato Sempio.

“Adesso è il momento di guardare, di vedere che cosa c’è e, insomma, qualcosa sta trapelando, per cui vediamo bene che cosa hanno raccolto i pm”, ha dichiarato Bocellari.

Inoltre, a proposito dell’eventuale richiesta dell’immediata sospensione dell’esecuzione della pena per Alberto Stasi ha commentato: “Avevo parzialmente rettificato le mie dichiarazioni, che erano state tranchant all’inizio, perché c’è da tenere presente l’equilibrio psicofisico di Alberto Stasi, quindi questo è comunque un tema che teniamo lì”.

“Però – ha proseguito – dalle indiscrezioni che sono uscite in questi giorni, se fossero confermate è chiaro che un quadro così solido su una responsabilità eventualmente alternativa da accertare, ci farebbe valutare con molta più attenzione il fatto di chiedere la sospensione dell’esecuzione della pena, perché questo ragazzo è in carcere”.

L’avvocata: “Alberto continua a credere nella giustizia”

Bocellari ha anche confermato che Stasi continua a credere nella giustizia: “Questo è a volte anche a me incomprensibile, nel senso che Alberto si è sempre contraddistinto per questo pensiero, nonostante il carcere, nonostante l’iter giudiziario altalenante. Ha sempre creduto nella giustizia, ha sempre fatto questo riferimento agli uomini di buona volontà”.

Sull’ipotesi di chiedere eventualmente che si possano anche accertare le responsabilità di chi anni fa ha indagato, portando alla condanna di Stasi, ha così ragionato: “Adesso iniziamo a vedere questa indagine che cosa ha accertato, che cosa ha appurato, sia per quanto riguarda la posizione dell’indagato, sia per quanto riguarda ovviamente il contesto delle vecchie indagini“.

“Sicuramente – ha continuato – saranno state affrontate e, all’esito di questa analisi, faremo le nostre valutazioni. Io quello che ho detto è stato che, se ci sono stati degli errori colposi, ancorché in buona fede, credo che sia anche una battaglia di civiltà quella di portare avanti eventuali responsabilità”.