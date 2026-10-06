Garlasco, Roberta Bruzzone con Alessandra Bramante in una foto del 1998: "Siamo amiche, non è un segreto"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Avete trovato una fotografia, adesso provate a trovare anche un argomento”. Così Roberta Bruzzone commenta un post in cui viene mostrata una foto che la ritrae insieme alla collega Alessandra Bramante. Lo scatto risale al 1998. Bramante, ricordiamo, è la dottoressa alla quale viene attribuita una valutazione psicologica su Alberto Stasi e che nelle ultime ore ha negato di aver redatto quel documento. “Conosco Alessandra Bramante da una vita, non è un segreto”, scrive Bruzzone sui social.

Roberta Bruzzone commenta la foto che gira sui social

Il 6 ottobre Roberta Bruzzone ha pubblicato un post per fare chiarezza su una foto che sta circolando sui social. La foto la mostra insieme ad Alessandra Bramante, la criminologa e psicologa alla quale è stata attribuita una valutazione psicologica su Alberto Stasi redatta nel 2007.

Bruzzone non ne fa mistero, e scrive: “Avete trovato una fotografia. Complimenti. Adesso provate a trovare anche un argomento”.

Poi spiega: “Conosco Alessandra Bramante da una vita. Abbiamo studiato insieme a Torino, entrambe allieve del professor Gulotta”, e aggiunge: “Ci siamo persino laureate lo stesso giorno: 26 novembre 1999”.

Ancora: “Abbiamo condiviso anni universitari bellissimi, siamo amiche e la considero una professionista seria e preparata. Non è un segreto. Non lo è mai stato. Serviva soltanto chiedere, ma capisco che una risposta normale avrebbe rovinato lo spettacolo“.

“Ne risponderete nelle sedi opportune”

Nella sua nota, poi, Roberta Bruzzone si scaglia contro gli “specialisti del complotto”, capaci di “insinuazioni lesive della mia reputazione”. A loro dice: “Ne risponderete nelle sedi opportune“, perché “non lascerò che trasformiate rapporti personali dichiarati e normalissimi in materiale per il vostro teatrino“.

Nel suo post, la criminologa ricorda che tra lei e Alessandra Bramante ci sono stati momenti di tensione, quando la collega firmò la consulenza difensiva per Alessia Pifferi: “Avere stima di una collega non significa condividerne automaticamente ogni valutazione. Si chiama indipendenza di giudizio“.

Il ruolo di Alessandra Bramante nel caso Garlasco

Come noto, i pm di Pavia hanno scoperto che nel 2007, una cartella informatica del Ris conteneva una valutazione psicologica che nell’intestazione portava il nome di Alessandra Bramante. Si trattava di un documento di 13 pagine, senza firma né data, in cui si riportavano “pensieri ed impressioni (basati ovviamente sulle carte)” su Alberto Stasi. I punti di riferimento utilizzati erano i verbali di tre colloqui di Stasi con i carabinieri: uno il 13 agosto, uno il 17 e un altro il 22.

Sulla base di ciò, nel documento l’allora fidanzato della vittima veniva descritto come “manipolatore” e “calcolatore”, venivano messe in discussione le abitudini sessuali di Stasi con Chiara Poggi e si faceva presente il suo scarso interesse nei confronti della fidanzata uccisa. Lunedì 5 ottobre l’inviato di Ore 14, Fulvio Benelli, è riuscito a mettersi in contatto con la criminologa. La dottoressa Bramante ha negato di aver redatto quella valutazione psicologica, facendo presente che – come abbiamo riportato – non presentava firma né data, due riferimenti che invece lei è solita apporre.

Il mistero rimane su chi abbia compilato quel documento. L’avvocato Taormina, ospite di Ore 14, ha fatto presente che una valutazione psicologica di quel tipo deve essere richiesta dal pm ai carabinieri, altrimenti si tratterebbe di un’iniziativa autonoma priva di senso. L’avvocato, quindi, non esclude che la dottoressa Bramante abbia compilato quel documento senza che questo fosse richiesto dalla pm Rosa Muscio e che, proprio per questo, abbia deciso di non firmarlo e non datarlo.