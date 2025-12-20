Garlasco, Roberta Bruzzone e il movente di Stasi: la frase di Chiara Poggi che può aver scatenato il delitto

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Durante l’ultima puntata di Quarto Grado, Roberta Bruzzone è tornata sul delitto di Garlasco ipotizzando un possibile movente legato alla sfera intima di Alberto Stasi. La criminologa ha commentato il materiale trovato sul suo pc, sottolineando alcuni tratti narcisistici della personalità e suggerendo che una frase di Chiara Poggi possa aver scatenato una reazione d’impeto.

Garlasco, il nuovo intervento di Roberta Bruzzone in TV

La puntata di Quarto Grado andata in onda il 19 dicembre ha permesso di svelare un nuovo dettaglio sul delitto di Garlasco.

In trasmissione è intervenuta la criminologa Roberta Bruzzone, che ha messo in luce un particolare potenzialmente riconducibile a un movente per cui Alberto Stasi avrebbe potuto uccidere Chiara Poggi.

La dottoressa Bruzzone ha evidenziato alcuni aspetti della personalità di Stasi, che nel corso degli anni di carcere, secondo la sua opinione, non avrebbe permesso "l’accesso esplorativo alle aree dell’intimità e soprattutto della sessualità a nessuno degli esperti che si è cimentato con lui".

Stasi, per Bruzzone, "mantiene delle barriere potentissime su questo tipo di temi" che sembrano essere "profondamente attivati per lui" e in grado di scatenare un "vissuto di riservatezza e vergogna".

Il possibile movente legato al materiale sul pc di Alberto Stasi

In merito alle immagini pornografiche rilevate nel pc e catalogate in maniera quasi ossessiva, Roberta Bruzzone aggiunge che queste rappresenterebbero "l’elemento che ci consente di avere una lettura genuina e autentica di chi è davvero Alberto Stasi".

Stasi mostrerebbe infatti "un nucleo di dipendenza verso questo tipo di contenuti".

La criminologa si è successivamente concentrata sulla presenza di foto di donne non consapevoli di essere fotografate. "Questo tipo di condotta compulsiva richiama in letteratura (…) un pattern voyeuristico-feticistico", ha ricordato Bruzzone.

L’allora fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per il delitto di Garlasco, mostrerebbe "dinamiche di tipo narcisistico" e "bisogno di controllo" verso gli altri.

La frase di Chiara Poggi che può aver scatenato il delitto

Secondo Roberta Bruzzone, il delitto di Garlasco potrebbe essere avvenuto d’impeto.

"Non credo francamente che Chiara Poggi potesse essere soddisfatta dalla relazione affettiva e sessuale con Alberto Stasi", ha affermato la dottoressa, ricordando poi che, nel caso di personalità narcisistica, "il problema grosso (…) è il rischio che quello che è stato visto venga divulgato".

La criminologa ha dunque ipotizzato che a causare l’ipotetica reazione di Stasi possa essere stata una frase, magari di delusione, della vittima.

"È bastato che lei dicesse che era stanca di questa situazione (…) per scatenare una rabbia di questo tipo".

Bruzzone ha infatti ricordato che, per una personalità narcisistica, lo smascheramento è un potente trigger.

L’incidente probatorio

Il 18 dicembre il delitto di Garlasco è ritornato in aula con la conclusione dell’incidente probatorio, che ha visto coinvolto il nuovo indagato, Andrea Sempio.

Alberto Stasi ha sorpreso tutti presentandosi in aula. Tuttavia, non ha rilasciato alcuna dichiarazione: la sua condizione di semilibertà, infatti, non glielo ha permesso.