Garlasco, Roberta Bruzzone e il no di Andrea Sempio alla perizia psichiatrica: "Non è come la Franzoni"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Andrea Sempio ha rifiutato di sottoporsi a una perizia psichiatrica e molti hanno accostato questo nuovo tassello del giallo di Garlasco a un altro celebre caso giudiziario che tenne l’Italia col fiato sospeso, quello che vide coinvolta Anna Maria Franzoni nell’omicidio di Cogne, in cui venne ucciso il piccolo Samuele Lorenzi. A rimettere i puntini sulle “i” ci pensa la criminologa Roberta Bruzzone, che spiega perché i due casi non sono sovrapponibili.

Roberta Bruzzone ricorda il caso Cogne

Annamaria Franzoni, nel giudizio di appello, rifiutò di sottoporsi direttamente alla perizia psichiatrica. Quando un indagato o un imputato rifiutano la perizia, i tecnici hanno la facoltà di procedere comunque per altre vie.

E infatti nel caso Cogne, i periti utilizzarono tutto il materiale fino a quel momento disponibile, vale a dire intercettazioni, interviste televisive, documentazione processuale e altri elementi.

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Ma c’erano anche “valutazioni psichiatriche precedenti“, ricorda Roberta Bruzzone tramite un post pubblicato su Facebook. In quel caso i periti “arrivarono persino a formulare una valutazione di seminfermità mentale“.

In appello i periti nominati dalla Corte avevano ipotizzato uno “stato crepuscolare di coscienza”, con possibile vizio parziale di mente. Bruzzone fa il punto: tale condizione era compatibile, secondo quella valutazione, “con una capacità grandemente scemata ma non esclusa”.

Le cose, però, andarono diversamente: la Corte d’Assise d’Appello di Torino non riconobbe la seminfermità mentale e così Anna Maria Franzoni venne condannata a 16 anni di reclusione. Ottenne una riduzione della pena grazie alle attenuanti generiche, “non a un vizio parziale di mente”, puntualizza Bruzzone.

E qui viene ricordato il pregresso: “Anzi, già una precedente perizia svolta nel 2002 aveva concluso espressamente che Franzoni possedeva piena capacità di intendere e di volere e piena capacità processuale. Franzoni venne ritenuta pienamente capace di intendere e di volere”, ricorda la criminologa.

Anna Maria Franzoni e la precedente perizia

Ma c’è un altro dettaglio: “Franzoni era già stata valutata in precedenza da altri professionisti e sul suo conto esisteva quindi una significativa documentazione clinica e psichiatrica pregressa”. Dunque, il parallelismo con Andrea Sempio non regge.

Il caso Sempio

Nel caso Sempio, infatti, non si ha notizia di una “analoga storia clinica psichiatrica pregressa” e neppure di una “precedente mole di valutazioni specialistiche sulla quale appoggiarsi”.

Da qui la tiratina d’orecchie di Roberta Bruzzone a chi ha paragonato con leggerezza i due casi: “Perché prima di citare i precedenti bisogna conoscerli. E prima di parlare di psichiatria forense, possibilmente, bisognerebbe sapere di cosa si sta parlando”.