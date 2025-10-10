Garlasco, Roberta Bruzzone parla di Massimo Lovati e del "grande momento di fragilità che lo espone a rischi"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Massimo Lovati è in una posizione difficile: l’avvocato di Andrea Sempio, contattato da Fabrizio Corona, si è abbandonato a una serie di speculazioni sull’omicidio di Yara Gambirasio che lo hanno messo in imbarazzo. Lovati ha poi accusato Corona di averlo fatto bere, confondendogli le idee. Secondo la criminologa Roberta Bruzzone, Lovati farebbe meglio a fare un passo indietro, rinunciando alla difesa di Sempio nel caso Garlasco.

L’avvocato Antonio De Rensis su Massimo Lovati

L’ultima puntata di Ore 14 Sera su Rai 2 si è occupata dell’omicidio di Chiara Poggi. “Se lei dovesse fare un’ipotesi, in questo momento Lovati è ancora l’avvocato di Andrea Sempio?”, ha domandato il conduttore Milo Infante ad Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi.

L’avvocato, esprimendo rispetto per la funzione svolta e per gli organi giudiziari, ha preferito astenersi da qualsiasi commento. Ma ha subito aggiunto: “Quando un avvocato parla rappresenta il collega, il cliente e la categoria. Se parla in maniera irrispettosa manca di rispetto a tutte queste componenti. Oltre che alla Giustizia in quanto tale”.

ANSA

Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco.

Roberta Bruzzone su Massimo Lovati

La criminologa Roberta Bruzzone ha detto di trovarsi “in linea con i principi richiamati dall’avvocato De Rensis”. Poi ha aggiunto:

Non credo, e lo dico spassionatamente, che l’avvocato Lovati sia oggi nella condizione di portare avanti il suo mandato difensivo, per una molteplicità di ragioni. Non ultima, secondo me, il momento di grande fragilità personale che lo espone a rischi notevoli e che chiaramente compromettono, a mio modo di vedere, la sua lucidità nell’espletamento di un mandato difensivo complesso e delicato. Credo che buona sarebbe per lui la decisione di fare un passo indietro nel più breve termine possibile.

A Ore 14 Sera si parla di Massimo Lovati

Il conduttore aveva precedentemente passato in rassegna tutte le esternazioni di Massimo Lovati sul caso Garlasco, per poi dare la parola agli ospiti.

Nell’ordine:

la pista del Vaticano americano (26/5/2025);

la pista del Santuario della Bozzola (28/5/2025);

Marco Poggi e gli amici: 1.30h da Falzes a Milano (3/6/2025);

l’incubo del Fruttolo (14/6/2025);

la differenza tra sicario e killer (8/7/2025);

Stasi è colpevole per proteggere assassini (6/9/2025);

l’incubo dei carabinieri che falsificano le prove (7/10/2025).

Alla lista di Infante manca però il riferimento alla “massoneria bianca“.