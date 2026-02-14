Garlasco, Roberta Bruzzone per la prima volta a casa Poggi: il dettaglio sulla porta e il racconto di Stasi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Roberta Bruzzone fa il suo primo sopralluogo a casa Poggi e getta ombre sulla ricostruzione di Alberto Stasi. La nota criminologa è entrata per la prima volta nella villetta di Garlasco per esaminare la scena del delitto, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’omicidio e verificare la versione dei fatti del fidanzato della vittima.

Il sopralluogo di Roberta Bruzzone

Gli sforzi della criminologa sarebbero diretti ad accertare in particolare quanto riferito da Stasi sulla porta a soffietto che conduce allo scantinato della villetta di Garlasco, dove ha trovato il corpo di Chiara Poggi: secondo quanto riportato dagli atti, la mattina del 13 agosto 2007 l’avrebbe trovato chiusa e l’avrebbe aperta "spingendo verso l’interno" dalla fessura centrale.

Una circostanza che Roberta Bruzzone ha cercato di confutare, provando di persona il meccanismo della porta come inviata di Quarto Grado.

Le prove sulla porta della villetta di Garlasco

Nel servizio mandato in onda nell’ultima puntata della trasmissione di Gianluca Nuzzi, si sottolinea come nel pomello non siano state trovate impronte digitali leggibili e che l’assassino non avrebbe potuto chiudere la porta in nessun altro modo.

"Questa porta non è mai stata richiusa" afferma di Roberta Bruzzone.

La tesi di Bruzzone

Nel dibattito in studio la criminologa ha spiegato la sua ipotesi, dichiarando che "appare evidente che (Stasi, ndr.) abbia mentito clamorosamente sull’apertura di quella porta".

"Durante la fase omicidiaria può essersi appoggiato alla porta e nell’ipotesi del timore di aver lasciato un’impronta in quel frangente ha rielaborato una modalità secondo lui plausibile" ha detto Bruzzone, secondo cui Stasi avrebbe descritto in maniera "straordinariamente" accurata, "per evitare che potesse non sembrare plausibile".