Garlasco, Roberta Bruzzone ricorda la prova regina a carico di Alberto Stasi: "Ormai è diventata innominabile"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Giorni caldi per il delitto di Garlasco e le nuove indagini che vedono indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. In tv, Roberta Bruzzone ha ricordato qual era stata la prova regina che aveva portato poi alla condanna di Alberto Stasi. La criminologa ha fatto presente come “la perizia Testi”, fondamentale nel processo contro il fidanzato della vittima, sia diventata ormai “innominabile”.

Delitto di Garlasco, il parere di Roberta Bruzzone

Ospite de “La Vita in Diretta”, su Rai Uno, Roberta Bruzzone ha detto la sua sugli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco tra le indagini su Sempio che si sono chiuse e una possibile revisione del processo nei confronti di Stasi.

Partendo dall’ipotesi che si è fatta spazio nelle ultime ore – ossia quella dello scambio delle provette di Dna di Chiara Poggi – la nota criminologa ha fatto presente come ci sia un elefante nella stanza di cui si parla troppo poco, ossia la perizia Testi che dimostrava come Stasi avesse mentito.

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L’attacco della criminologa ad Alberto Stasi

Intervenuta nel programma di Alberto Matano, Bruzzone ha detto: “La prova regina contro Stasi non è quel dna sui pedali ma la perizia Testi che è diventata l’innominabile in questa vicenda. È l’elefante nella cristalleria”.

“La perizia Testi dimostra che questo signore (Alberto Stasi, ndr) quando dice di aver trovato il corpo, mente. Quella è la vera spina dorsale della sentenza di condanna”, aggiunge.

Infine, la criminologa fa un’osservazione sul perché sia finita nel dimenticatoio: “La perizia Testi non piace a nessuno e quindi non se ne parla più ma è lì, gigantesca, un macigno che nessuno è riuscito minimamente a scalfire”.

L’ipotesi dello scambio di provette

Nello stesso studio era presente anche il generale Luciano Garofano, ex capo dei Ris, che – sempre in merito all’eventuale scambio di provette di Dna tra quelle dei pedali della bici di Alberto Stasi e quelle del cucchiaino della colazione di Chiara Poggi – ha detto: “Non credo proprio che possa essere avvenuto, vogliono delegittimarci e identificarci come persone incapaci e disoneste. È veramente qualcosa di vergognoso”.

Già qualche ora prima, la stessa Roberta Bruzzone si era espressa sulle novità nelle indagini su quanto accaduto nella villetta di Garlasco nell’estate del 2007. In un post su Facebook aveva definito la gestione mediatica del caso una “cagnara insopportabile vicina a un pollaio”.

E per quanto concerne il presunto scambio di provette aveva chiosato così: “Servono riscontri documentali”.