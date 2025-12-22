Garlasco, Roberta Bruzzone sbotta sulla presunta impronta della scarpa: "Cercate qualcuno che vola"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Roberta Bruzzone ha commentato sul proprio account Facebook la presunta impronta di scarpa mai repertata nel delitto di Garlasco, escludendo che possa trattarsi di una vera traccia. La criminologa parla di ipotesi non scientifiche. Sul tema è intervenuto anche l’avvocato di Andrea Sempio, mentre la procura valuta i risultati delle ultime perizie dopo l’incidente probatorio.

Roberta Bruzzone sulla presunta impronta di scarpa: "Cercate qualcuno che vola"

I misteri legati al delitto di Garlasco continuano a far discutere. Nelle ultime ore è emerso un nuovo dettaglio, relativo alla presunta impronta di scarpa rilevata sulle scale della villetta dei Poggi, ma mai repertata.

La criminologa Roberta Bruzzone ha espresso una posizione netta su questo nuovo elemento.

"Era il 15 giugno (ci viene ricordato con solennità quasi evangelica) quando Rita Cavallaro annunciava al mondo, dalle colonne de Il Tempo, l’esistenza di un’orma di scarpa mai repertata, apparsa come per miracolo sul primo gradino", ha scritto la criminologa in un post Facebook intriso di ironia.

La dottoressa ha escluso categoricamente che si possa trattare di una vera impronta. Secondo la criminologa, è impossibile che una persona abbia lasciato una sola traccia, "senza lasciare altre impronte, sbavature, strisciate, contaminazioni".

Un’ipotesi del genere sarebbe possibile solo se l’assassino fosse stato "un essere incorporeo".

"A questo punto l’indagine si semplifica drasticamente: cercate qualcuno che vola", ha proseguito Bruzzone, che successivamente ha pubblicato un secondo post sul suo profilo Facebook.

"Quando la lettura delle tracce smette di essere scienza e diventa una roulette russa, il problema non riguarda più un singolo caso: riguarda tutti", ha scritto la criminologa.

"Questo non è solo inaccettabile. È pericoloso. Perché quando vale tutto, non vale più niente".

Garlasco: l’intervento dell’avvocato di Andrea Sempio

Intervenuto nella puntata di Mattino Cinque del 22 dicembre, l’avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, ha espresso la propria opinione sull’impronta di scarpa citata da Roberta Bruzzone e che sembra essere compatibile con l’impronta 33.

"Gli atti in un’indagine si distinguono in due categorie", ha chiarito Cataliotti, distinguendo tra quelli "che fanno le parti tramite i propri consulenti" e gli atti "in contraddittorio".

Il legale ha proseguito affermando che un atto in contraddittorio, "che è insindacabile", oltre che un atto di parte firmato dal generale Garofano e dal dottor Bisogno, escluderebbero la riconducibilità dell’impronta a Sempio.

Cosa succede dopo l’incidente probatorio

Il 18 dicembre si è concluso l’incidente probatorio nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede coinvolto Andrea Sempio.

Per la dottoressa Denise Albani è confermata la presenza dell’aplotipo Y compatibile con la famiglia dei Sempio.

La dottoressa non avrebbe trovato alcuna traccia del DNA di Alberto Stasi.

La procura dovrà ora valutare i risultati della perizia della dottoressa Albani, quelli della BPA (uno studio approfondito delle tracce ematiche rinvenute sulla scena del crimine) e quelli della perizia di Cristina Cattaneo, che hanno permesso di stabilire l’ora del decesso di Chiara Poggi con più esattezza.

L’obiettivo è quello di chiudere le indagini verso la prossima primavera.

Le nuove indiscrezioni sull’impronta di cui ha parlato Roberta Bruzzone, tuttavia, potrebbero aprire nuovi scenari.

Il mistero dell’impronta 33

Come anticipato, la nuova traccia potrebbe essere compatibile con l’impronta 33. Ricordiamo che, all’epoca del delitto di Garlasco, tale impronta venne classificata come "non utile".

L’impronta era stata rilevata sul muro della cantina dei Poggi, poco distante dal corpo di Chiara.

Secondo gli approfondimenti effettuati dai consulenti della famiglia Poggi, l’impronta non solo era estranea all’omicidio, ma era anche incompatibile con Andrea Sempio.