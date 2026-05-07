Garlasco, Roberta Bruzzone scettica sull'audio di Sempio in auto: "Vogliono far credere che sia bomba atomica"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Uno dei presunti indizi individuati dalla Procura di Pavia, per l’indagine su Andrea Sempio in merito al delitto di Garlasco, è stato al centro del commento di Roberta Bruzzone. Dopo le ultime notizie trapelate, per la criminologa non avrebbe avuto senso dragare un canale a Tromello a maggio 2025, soprattutto considerando che l’audio di Andrea Sempio risalirebbe ad aprile 2025. “Vogliono far credere che sia bomba atomica”, il commento di Roberta Bruzzone.

Delitto di Garlasco, il commento di Roberta Bruzzone sull’audio di Andrea Sempio

Roberta Bruzzone è intervenuta in uno speciale YouTube di Fanpage.

“Vi sarebbe questo audio che però nell’arco delle ultime ore ha già perso parecchia potenza di fuoco, perché in realtà, obiettivamente, anche esaminandolo per iscritto, si intuisce che è come se stesse in qualche modo prendendo in giro, facendo addirittura le vocine, qualcosa che evidentemente deve aver appena sentito, qualche aspetto che deve averlo disturbato, ma la lettura di quella trascrizione francamente non consente di avere una lettura univoca di tipo confessorio”, ha spiegato la criminologa.

Inoltre, ha aggiunto che se la Procura “l’avesse considerato oltremodo dirimente oggi Andrea Sempio sarebbe già nelle nostre Patrie galere”.

Per Roberta Bruzzone “la Procura è ben consapevole che la lettura di quel tipo di documento è quanto mai aperta e probabilmente non univoca”.

La suggestione sul canale di Tromello

Roberta Bruzzone si chiede poi per quale motivo la Procura abbia fatto dragare il canale di Tromello.

“La Procura ha in mano questo audio da quello che apprendiamo dal 14 aprile 2025, più di un anno fa. Però a maggio del 2025, con già quest’audio in mano, va a fare dragare la roggia di Tromello, che non c’entra proprio niente con Andrea Sempio”, le parole della criminologa.

“Per quale motivo se io ho in mano una bomba atomica come quella che ci hanno proposto, due mesi dopo vado a far dragare una roggia di Tromello?” si chiede Roberta Bruzzone.

“Capite bene che io non mi limito a raccontare fatti di cronaca comodamente seduta su un salottino televisivo più o meno inginocchiato, io questo lavoro lo faccio da 27 anni, so perfettamente come si muovono certe dinamiche. Nulla di quello che è emerso scalfisce neppure minimamente gli elementi emersi a carico di Alberto Stasi”, ha concluso.

Il commento social di Selvaggia Lucarelli

In merito al presunto audio di Andrea Sempio, Selvaggia Lucarelli ha evidenziato come si parlasse di movente passionale già da un anno.

Per farlo la giornalista ha pubblicato un estratto tratto da un video di Bugalalla Crime, pubblicato il 15 marzo 2025.

Le parole di Selvaggia Lucarelli di commento al tweet sono: “Quelli che “prima di quel 14 aprile quando Sempio è stato intercettato non si parlava su nessun media del movente passionale!”.

Bugalalla, 15 marzo 2025, un mese prima di quel soliloquio”.