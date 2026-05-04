Garlasco, Roberta Bruzzone spiega perché Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno interrogate in Procura

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Le gemelle Cappa, Paola e Stefania, torneranno a essere ascoltate nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco così come Marco Poggi, fratello di Chiara. “Credo che siamo proprio alla chiusura del cerchio finale”, ha commentato Roberta Bruzzone. Secondo la criminologa l’indagine punterà su Marco Poggi per capire “se sapesse del presunto invaghimento da parte di Sempio”.

Garlasco, Roberta Bruzzone parla di Marco Poggi

Roberta Bruzzone è intervenuta a La Vita in diretta sul delitto di Garlasco.

“Credo che siamo proprio alla chiusura del cerchio finale”, ha detto la criminologa che poi ha commentato la notizia per cui Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno sentite come persone informate sui fatti.

“Chiaro che, considerando quello che ipotizza la procura, ossia che Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi in seguito a un’ossessione, diciamo, sentimentale e in seguito a un rifiuto, è chiaro che l’indagine punterà su Marco Poggi a capire se effettivamente aveva notizia di questo eventuale invaghimento da parte di Sempio”, ha spiegato.

La convocazione in procura

Mentre l’indagine si avvia alla fase conclusiva, dunque, ha fatto un certo scalpore la convocazione in procura non solo di Andrea Sempio ma anche di Marco e delle sorelle Cappa, figlie di Mariarosa Poggi (sorella del padre della vittima Giuseppe Poggi).

“Non ci dimentichiamo però, che Marco Poggi è stato sentito un anno fa“, ha poi ricordato la criminologa.

Il fratello di Chiara, infatti, “venne sentito in quell’occasione quando dovevano essere sentiti anche Andrea Sempio e Alberto Stasi, che poi venne sentito”, ha ribadito la Bruzzone.

Perché vengono interrogate le sorelle Cappa

Per quanto riguarda le sorelle Cappa, Paola e Stefania, la Bruzzone ha ricordato una vecchia intervista di Paola Cappa.

“All’epoca dei fatti rilasciò un’intervista, che abbiamo recuperato proprio in questi giorni, in cui effettivamente tra le varie piste, all’epoca chiaramente in maniera del tutto estemporanea, aveva anche avanzato la possibilità che potesse averla ucciso un ragazzo che magari poteva essersi invaghito di lei non corrisposto”, ha detto.

“Quindi immagino – ha aggiunto la Bruzzone – sia un po’ questo per cercare di tratteggiare quello che all’epoca era un po’ il circuito di amicizia e quindi Marco Poggi è chiaro che, essendo Sempio l’attuale indagato, diventa un elemento cruciale dal punto di vista investigativo”.

In conclusione, ha spiegato la Bruzzone, “non credo che Marco Poggi abbia molto altro da aggiungere rispetto a quello che già disse all’epoca. Vedremo come evolverà, però diciamo che credo che questo sia l’atto finale di questa inchiesta”, ha concluso.