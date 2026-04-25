Garlasco, Roberta Bruzzone sugli audio depositati in procura da Chiara Ingrosso: "Regia occulta"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Per Roberta Bruzzone gli audio depositati in procura dalla giornalista Chiara Ingrosso potrebbero aprire "scenari diversi" su Garlasco. La criminologa ha commentato in Tv le anticipazioni sui contenuti dell’esposto presentato ai magistrati dalla cronista. Ore di registrazioni, numerose chat e documenti di cui la nota psicologa aveva già parlato in precedenti trasmissioni e che rappresenterebbero "passaggi significativi" per la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.

Gli audio su Garlasco presentati in procura

Bruzzone è intervenuta in collegamento con Quarto Grado per commentare le indiscrezioni sull’esposto, che conterrebbe elementi diretti a svelare pressioni sulla gestione mediatica della nuova inchiesta su Garlasco, fino anche a presunti depistaggi sulle indagini.

Stando alle anticipazioni riportate dalla trasmissione di Gianluigi Nuzzi, si tratterebbe di 20 pagine scritte dalla giornalista Chiara Ingrosso, fotografie, tre video, screenshot di chat e circa due ore di audio.

L’esposto di Chiara Ingrosso

L’ex inviata della trasmissione Far West Chiara Ingrosso, ha depositato l’esposto alla procura generale di Milano tramite lo studio legale Gasperini-Fabrizi, nella giornata di mercoledì 23 aprile.

"Durante la sua attività da giornalista e cronista – ha spiegato a Quarto Grado l’avvocato Serena Gasperini – ha raccolto una serie di informazioni che secondo lei, considerato la conoscenza approfondita che aveva di tutto il procedimento, di tutte le fasi, dei vari momenti, riteneva fondamentali, che fossero chiari ad un magistrato".

Le anomalie che la giornalista avrebbe riscontrato dimostrerebbero una presunta pressione esercitato sui media in merito al racconto della nuova indagine su Garlasco.

Nell’esposto, l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, sarebbe accusato di aver indirizzato gli argomenti trattati in alcuni programmi in cui avrebbe preso parte.

Le parole di Roberta Bruzzone

Come chiarito nell’ultima puntata di Quarto Grado, Roberta Bruzzone sarebbe stata coinvolta da Chiara Ingrosso per analizzare e verificare i contenuti da presentare nell’esposto.

"Ci sono dei passaggi come ho sempre detto significativi che possono sicuramente sollevare anche questioni penalmente rilevanti – ha affermato la criminologa – questo sarà oggetto di valutazione di un magistrato di rango superiore che in questo momento ha sulla scrivania tutto l’incartamento con i vari allegati".

Da quanto dichiarato in trasmissione da Bruzzone, dall’esposto potrebbe trapelare "una regia occulta, nemmeno troppo ormai, che si è mossa in un certo modo".

"Qualcuno dovrebbe ringraziare il cielo che questi audio non siano stati messi in circolazione – ha aggiunto – e questo qualcuno non è Chiara Ingrosso".