Garlasco, Roberta Bruzzone sul movente dell'omicidio di Chiara Poggi: "Accanimento in un'area simbolica"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Roberta Bruzzone torna a parlare del delitto di Garlasco. Ospite della trasmissione Quarto Grado, la criminologa offre una chiave di lettura psichiatrica del movente, analizzando ancora una volta la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. Un omicidio definito “ad altissimo coefficiente emotivo. Chi ha ucciso Chiara, l’ha uccisa con una rabbia feroce dimostrando un accanimento in un’area molto simbolica. E cioè quella del capo e del volto“. Una tale dinamica, sottolinea la psicologa forense, depone per un intenso coinvolgimento, una relazione significativa o comunque una vicinanza tra chi uccide e chi viene ucciso.

Il nuovo commento di Roberta Bruzzone

Collegandosi in video con lo studio di Gianluigi Nuzzi, la criminologa ha analizzato il possibile movente del delitto, soffermandosi sulle caratteristiche della scena del crimine e sulle diverse ipotesi investigative emerse nel corso degli anni.

Nel suo intervento Bruzzone ha spiegato perché, a suo giudizio, la particolare violenza esercitata sulla vittima rappresenterebbe un elemento significativo sotto il profilo criminologico.

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Non solo: ha poi distinto le valutazioni relative ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, da quelle riguardanti Andrea Sempio, attualmente indagato nella nuova inchiesta. Sottolineando come, nel secondo caso, il principale nodo riguardi la consistenza degli elementi raccolti dagli investigatori.

Tutto nato da “una frattura insanabile, una perdita di controllo”

Secondo Roberta Bruzzone, come accennato, la modalità con cui Chiara Poggi è stata assassinata evidenzia “un coinvolgimento diretto, per una relazione significativa tra autore e vittima“.

“Spesso questo tipo di vicende nasce da una frattura insanabile, una perdita di controllo, la vergogna, l’esposizione di aspetti di sé che possono essere considerati dall’assassino fonte di angoscia. Proprio per questo aspetto, si parla addirittura di percezione di umiliazione“.

Aspetti che, secondo l’esperta, “possono essere intimi e che il soggetto vive in maniera scissa. E che, dunque, possono trasformare chi possiede conoscenza su questi aspetti che si vogliono mantenere celati, perché considerati incompatibili con l’immagine pubblica. Come una fonte di minaccia, una presenza scomoda, un soggetto da neutralizzare ad ogni costo”.

Le parole su Alberto Stasi e il tema della pornografia

Nel corso dell’intervento, Bruzzone ha affrontato anche uno degli aspetti che negli anni hanno accompagnato il dibattito sul caso, prendendo le distanze da interpretazioni che collegano direttamente la fruizione di materiale pornografico al delitto.

“Sicuramente una situazione riconducibile alla figura di Alberto Stasi“, ha sottolineato. “È chiaro che non c’entra nulla il fatto di guardare pornografia, perché se bastasse guardare pornografia, anche estrema o raccapricciante come è stata definita, per uccidere credo che ci saremmo già estinti come genere umano da vecchi secoli”.

Non è questo il punto secondo la psicologa. “Per me è una sciocchezza e la respingo sotto questo profilo, perché è una scorciatoia interpretativa che assolutamente non mi appartiene”.

Cosa ha detto Bruzzone su Andrea Sempio

La criminologa ha poi commentato anche l’ipotesi investigativa che coinvolge Andrea Sempio, precisando innanzitutto il quadro delineato dall’accusa.

“Sempio, che non era il partner di Chiara e che a quanto non aveva mai avuto interazioni significative con lei, secondo l’ipotesi alla base dell’indagine avrebbe agito dopo un rifiuto sessuale”. Forse ti può interessare Federica Sciarelli lascia Chi l'ha Visto, Sigfrido Ranucci la elogia per come ha trattato Garlasco: "L'unica" Sigfrido Ranucci sostiene una successione interna a Chi l'ha Visto e indica in Federica Sciarelli la figura chiave per il futuro

A sua volta, tale frustrazione sessuale “avrebbe generato una ferita narcisistica tale da sfociare in questo brutale omicidio“. Per la criminologa, sotto il profilo teorico, uno scenario di questo tipo non sarebbe incompatibile con altri casi di cronaca analizzati nel corso della sua attività professionale.

“Per carità, parliamoci chiaro, in questi tanti anni di attività mi sono trovata spesso a esaminare e ricostruire omicidi brutali commessi da soggetti psicologicamente fragili, con aspetti narcisistici, immaturi, rivendicativi, sessualmente inadeguati. Quindi non è certo uno scenario impossibile, questo bisogna dirlo in maniera assolutamente onesta”.

“L’ipotesi può essere plausibile, ma gli elementi sono labili”

Secondo Bruzzone, il punto centrale non sarebbe tanto la ricostruzione teorica del possibile movente, quanto la solidità degli elementi che dovrebbero sostenerla. “Il problema grosso non è tanto l’ipotesi in sé, che ripeto, astrattamente potrebbe anche essere plausibile. È quello che la supporta a essere estremamente labile“, ha dichiarato.

La criminologa ha poi aggiunto alcune considerazioni sul profilo personologico emerso dagli atti e dagli scritti attribuiti a Sempio, precisando di non voler formulare diagnosi cliniche.

“Andrea Sempio è sicuramente un soggetto che nella vita di frustrazione ne ha macinata parecchia. Lo vediamo dai suoi scritti. Ha un’idea di sé fortemente inadeguata ed è un soggetto gravato da numerose problematiche di natura personologica. Un quadro che probabilmente si concilia, anche se non voglio fare diagnosi da salotto, con una persona che ha un senso profondo di inadeguatezza, una grande paura di venire rifiutato e un’ipersensibilità alla critica”.