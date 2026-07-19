Garlasco, Roberta Petrelluzzi di Un giorno in pretura attacca: "Una vergogna, mai trattato e me ne vanto"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il caso Garlasco c’è qualcuno che non l’ha mai voluto cavalcare: Roberta Petrelluzzi, storica conduttrice di Un giorno in pretura, prende nettamente le distanze dal clamore che da mesi accompagna la riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Per la giornalista Rai la spettacolarizzazione della cronaca nera rappresenta una deriva.

Roberta Petrelluzzi sul caso Garlasco

Roberta Petrelluzzi è da quasi quarant’anni il volto del fortunato programma di Rai 3 dedicato ai grandi processi italiani. Ma un processo in particolare, come detto, non è mai stato trattato da Un giorno in pretura: il giallo di Garlasco.

Secondo il volto Rai, l’eccessiva attenzione rischia di allontanare dall’obiettivo principale: comprendere i fatti attraverso le aule di giustizia.

ANSA

“Tutta la tv invasa da cronaca nera. Il caso Garlasco? Una vergogna, una esagerazione. Rende tanto e costa poco, mentre noi costiamo tanto e rendiamo poco”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera.

Per poi aggiungere, senza mascherare l’orgoglio: “C’è un tale studio e ragionamento nella costruzione di Un giorno in pretura che dovremmo avere il 30 per cento”.

I programmi crime in tv

Poi la spiegazione psicologica applicata ai programmi crime in tv: “Sono fenomeni che si gonfiano da soli. Una bolla gigantesca, che poi scoppierà sulla testa delle persone. Una cosa analoga accadde con Vermicino”, ha ricordato la giornalista, rievocando come all’epoca sua madre si fosse appassionata alla vicenda del povero Alfredino, il bambino caduto in un pozzo nel giugno del 1981. Tutta l’Italia rimase col fiato sospeso per tre giorni a seguire le dirette.

“Si viene presi da una sorta di ‘magia nera’ a cui non ci si riesce a sottrarre. Non ragioni più, diventa una droga”.

All’intervistatore che domandava a Roberta Petrelluzzi se si fosse mai occupata di Garlasco, e se avesse intenzione di farlo in futuro, è arrivata una risposta inequivocabile: “No, ed è un vanto. Lo farò se si arriverà a processo, ma non con piacere”.

Roberta Petrelluzzi su Alberto Stasi

La giornalista ha poi espresso la sua posizione riguardo all’unico condannato nel caso Garlasco: “Alberto Stasi è stato assolto per ben due volte. Allora: basta, interrompiamo. Se in primo grado e in appello non sono riusciti a trovare le prove sufficienti si deve chiudere. Cosa può ricordare la gente oggi?”.