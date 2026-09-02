Garlasco, Roberto Catanesi ha chiesto di incontrare Andrea Sempio per la consulenza personologica

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Delitto di Garlasco: lo psichiatra della Procura di Pavia, Roberto Catanesi, ha chiesto ufficialmente un colloquio diretto con Andrea Sempio per definire il suo profilo personologico e valutare la capacità di intendere e la pericolosità sociale. L’avvocato Liborio Cataliotti ha tuttavia confermato il rifiuto del suo assistito, definendo la perizia priva di valore giurisprudenziale senza una patologia acclarata.

La richiesta del professor Roberto Catanesi ad Andrea Sempio

La nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi registra un passaggio cruciale con l’iniziativa intrapresa dal perito incaricato dalla Procura di Pavia. Come riportato da Quarto Grado, lo psichiatra Roberto Catanesi ha avanzato una richiesta ufficiale per “incontrare Andrea Sempio di persona per poter completare la consulenza personologica di cui è incaricato”.

L’accertamento, disposto dai magistrati per stabilire la capacità di intendere e di volere oltre alla pericolosità sociale del trentottenne, era stato avviato analizzando esclusivamente i diari personali e le intercettazioni ambientali dell’indagato.

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Il consulente punta quindi a avere un incontro diretto per definire il profilo dell’unico indagato, aprendo l’interrogativo sulle contromosse dei suoi legali di fronte al colloquio clinico.

Le obiezioni dell’avvocato Liborio Cataliotti

Di fronte alla sollecitazione dello psichiatra, la posizione del pool difensivo guidato dall’avvocato Liborio Cataliotti rimane improntata a un netto rifiuto, basato sulle garanzie del codice di procedura penale.

Il legale ha spiegato che l’indagato “si è rifiutato di sottoporsi personalmente alla perizia psichiatrica” e ha ribadito che “il consulente non potrà limitarsi a una valutazione personologica, su cui il nostro codice non consente di fondare la colpevolezza di alcuno”.

Secondo la difesa, la consulenza risulterebbe “inutile” ai fini del processo qualora il perito non individui una specifica patologia, poiché le semplici valutazioni sul carattere o la personalità non posseggono valore di prova di colpevolezza nel nostro ordinamento.

Il punto sulle indagini a Garlasco

Oltre allo scontro sulla perizia psichiatrica, la difesa sta ultimando le indagini difensive sulle altre consulenze disposte dalla Procura e affidate a Cristina Cattaneo per le misure antropometriche e a Carlo Previderè per i dati genetici.

La notizia data da Quarto Grado

L’avvocato Cataliotti ha evidenziato una presunta incompatibilità fisica legata alla traccia di scarpa a pallini dell’aggressore: “Il piede di Sempio è più largo di due centimetri” ha detto, sostenendo che “il piano di alloggio all’interno della calzatura che ha lasciato quell’impronta è notevolmente più stretto” e che “oggi il piede di Sempio non può starci in quell’impronta”.

In attesa della scadenza del 28 settembre, data individuata per la chiusura delle indagini preliminari, la Procura valuterà il deposito delle ultime integrazioni prima di decidere un eventuale rinvio a giudizio.