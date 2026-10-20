Garlasco, Sabino Pelosi consulente di Andrea Sempio nega che Chiara Poggi si sia difesa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sabino Pelosi, consulente di Andrea Sempio nella vicenda di Garlasco, nega che Chiara Poggi si sia difesa. L’esperto ha contestato alcuni passaggi della consulenza firmata da Cristina Cattaneo, medico legale incaricata dalla Procura di Pavia di confezionare una nuova perizia sul delitto. Tra i punti messi in dubbio da Pelosi c’è quello relativo alla presunta difesa da parte di Chiara Poggi, oltre al tempo di sopravvivenza della stessa dopo l’aggressione.

Garlasco, Sabino Pelosi contesta la difesa di Chiara Poggi

Sabino Pelosi è stato intervistato nel corso della trasmissione Ore 14, in onda su Rai Due. Il consulente di Andrea Sempio, indagato nell’ambito della nuova inchiesta su Garlasco condotta dalla Procura di Pavia, è stato interpellato su alcuni passaggi della perizia firmata dalla professoressa Cristina Cattaneo.

In questo documento Cattaneo sostiene che Chiara Poggi sia sopravvissuta dai 30 ai 60 minuti dopo l’aggressione subita nella villetta.

ANSA

Cosa ha detto in tv il consulente di Andrea Sempio

Una tesi contestata da Sabino Pelosi. Secondo il consulente di Sempio, su questo punto i consulenti del pubblico ministero sono stati “ondivaghi” perché “prima hanno parlato di qualche minuto, poi di una durata verosimilmente inquadrabile tra 15 e 20 minuti”.

“Ora con l’integrazione – ha proseguito Pelosi – si sostiene che non si può escludere che Chiara Poggi sia rimasta in vita per 30-60 minuti. Non si possono esprimere tre giudizi differenti sullo stesso quesito”.

Queste le parole del consulente di Andrea Sempio nel corso dell’intervista sul caso Garlasco rilasciata alla trasmissione Ore 14 condotta da Salvo Sottile.

Chiara Poggi si è difesa? Il parere di Sabino Pelosi

Nel corso della stessa trasmissione Sabino Pelosi ha contestato altri passaggi della nuova perizia depositata dalla Procura di Pavia sul caso Garlasco. Nel dettaglio, il consulente di Andrea Sempio ha detto che Cristina Cattaneo ha visto le presunte ferite da difesa di Chiara Poggi su foto di qualità ridotta.

“Non voglio dire che le mie conclusioni valgono di più – ha affermato – ma mi rifaccio a dati che secondo me sono oggettivi e difficilmente contestabili. Per esempio il giudizio espresso dai consulenti Ballardini e Pierucci, che hanno visto il corpo, e che hanno escluso categoricamente la difesa, dicendo di averle cercate e di non aver trovato le ferite”.

Infine, Pelosi mette in dubbio il fatto che un aumento di peso di 14 chilogrammi possa aver provocato un aumento della lunghezza del piede di quasi due centimetri. Il riferimento, ovviamente, è al piede di Sempio e alle impronte trovate nella casa di Garlasco: “In letteratura non esiste nulla del genere”.