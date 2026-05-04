Garlasco, Salvo Sottile attacca Chiara Ingrosso a FarWest: "Ha tradito la testata, perché non ha denunciato?"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Per chi lavorava questa signora? Con chi era in contatto, oltre che con la dottoressa Bruzzone?”, con queste parole Salvo Sottile rompe il silenzio su Chiara Ingrosso, la corrispondente del format da lui condotto, FarWest, che negli ultimi giorni si è esposta sul deposito del materiale inedito sul delitto di Garlasco. Sottile, in un video pubblicato sui social, accusa la giornalista di aver continuato a lavorare al soldo della redazione mentre raccoglieva “prove sotto copertura da consegnare a terzi”, in un certo senso tradendo la stessa squadra di FarWest.

Salvo Sottile attacca Chiara Ingrosso

Lunedì 4 maggio Salvo Sottile ha rotto il silenzio su Chiara Ingrosso. Lo ha fatto, il giornalista e conduttore, in un video postato sui social per annunciare la nuova puntata di FarWest che andrà in onda martedì 5 maggio. Come noto, venerdì 1° maggio Chiara Ingrosso è intervenuta durante la puntata di Quarto Grado per parlare dell’esposto depositato in cui vi sarebbero elementi che suggeriscono un possibile tentativo di depistaggio relativo alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

“Perché pur continuando a lavorare a Farwest, la ex collaboratrice Ingrosso per tre mesi, da gennaio a marzo, ha ‘dossierato’ fonti e ha registrato tutti, colleghi e autori?”, si domanda Salvo Sottile.

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Ancora, Sottile indica Ingrosso come “ex collaboratrice infedele di FarWest” in quanto “ha registrato fonti e autori per tre mesi e ci ha traditi“. A questo punto il conduttore si domanda: “Perché in presenza di fatti così gravi, la signora Ingrosso non si è dimessa subito” e “non ha denunciato me e ha aspettato tre mesi prima di presentare un esposto?”.

E ancora: “Chi le ha detto di continuare a lavorare ufficialmente per la nostra redazione? Per chi lavorava davvero questa signora? Con chi era in contatto oltre che con la dottoressa Bruzzone?”.

La spiegazione di Chiara Ingrosso: “Non ho sabotato FarWest”

Una risposta ai dubbi di Salvo Sottile era già arrivata dalla stessa Chiara Ingrosso nel corso del suo intervento a Quarto Grado del 1° maggio: “Io non ho operato per sabotare il programma o i colleghi per cui lavoravo”, ha detto.

Quindi ha aggiunto: “Le registrazioni che io effettuo sono all’interno della mia indagine su Garlasco” che “inizialmente aveva il filone della Procura”, ma “mentre indagavo sul filone della Procura si apriva anche il filone mediatico” nel quale contesto “ho iniziato a notare delle anomalie“.

I dubbi sull’avvocato De Rensis nella nuova inchiesta su Garlasco

Nello stesso intervento la giornalista ha spiegato che i suoi dubbi si concentravano anche sull’avvocato Antonio De Rensis, che insieme alla collega Giada Bocellari difende Alberto Stasi. Chiara Ingrosso ha sottolineato come De Rensis non sia “parte in causa”.

Eppure, secondo Ingrosso, De Rensis “si pone sempre come un anticipatore, un conoscitore delle mosse degli inquirenti che starebbero per arrivare”, ricordando che l’avvocato di Stasi “dice di fare fede alle indagini testimoniali“. Quindi l’anomalia riscontrata dalla giornalista: “Se i testimoni sono quelli con cui mi sono rapportata io, abbiamo un problema enorme”.