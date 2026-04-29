Garlasco, Salvo Sottile attacca Roberta Bruzzone dopo il post sugli audio: "Si erge a giudice morale"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sul delitto di Garlasco è scontro tra Salvo Sottile e Roberta Bruzzone dopo l’esposto della giornalista Chiara Ingrosso alla Procura di Milano e i presunti audio. Il conduttore di FarWest, dopo un post pubblicato sui social dalla criminologa, ha dichiarato in tv: “Si erge un po’ a giudice morale della nostra professionalità”.

L’esposto alla Procura di Milano

La giornalista Chiara Ingrosso, ex inviata di FarWest, avrebbe presentato un esposto alla Procura di Milano sul caso Garlasco. Selvaggia Lucarelli, su Il Fatto Quotidiano, avrebbe rivelato cosa ci sarebbe nelle carte, che farebbero riferimento a presunte registrazioni effettuate dalla stessa Ingrosso.

Come rivelato da Selvaggia Lucarelli, nell’esposto si parlerebbe di un presunto incontro a cena tra Ingrosso e l’avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi, durante il quale lo stesso De Rensis avrebbe ricevuto telefonate da vari giornalisti e conduttori televisivi e “dava l’impressione di orientare la linea editoriale dei vari programmi“.

ANSA

Il post di Roberta Bruzzone su Salvo Sottile

Roberta Bruzzone ha pubblicato un post su Facebook nella mattinata di martedì 28 aprile per chiarire alcuni aspetti legati all’esposto di Chiara Ingrosso su Garlasco.

Nel messaggio si legge: “Sostenere, come il signor Sottile ha fatto in più occasioni, in più sedi e con una certa disinvoltura narrativa, che io sarei la persona che ‘manipola’ Chiara Ingrosso, non è solo falso. È gravissimo. È altamente diffamatorio. Ed è, soprattutto, documentabile come tale”.

“Di questo, naturalmente, risponderà nelle sedi opportune”, ha aggiunto la criminologa.

In un altro passaggio, Roberta Bruzzone ha scritto: “In questi giorni il signor Sottile ha inoltre inviato una serie di messaggi, scritti e video, nei quali anticiperebbe che questa sera, a suo dire, verranno fuori ulteriori contenuti nei miei confronti. Non vedo l’ora. Davvero. Anche perché ho già dato mandato al mio studio legale di procedere nei suoi confronti per diffamazione aggravata e, se questa sera dovessero essere veicolati ulteriori contenuti falsi, distorti o diffamatori, non faranno altro che arricchire il materiale già destinato alle sedi competenti”.

Poi ha sottolineato ancora: “Io non ho mai accusato Salvo Sottile di aver censurato Chiara Ingrosso“.

Cosa ha detto Salvo Sottile su Roberta Bruzzone a FarWest

Nella serata di martedì 28 aprile, a poche ore di distanza dal post di Roberta Bruzzone, è andata in onda la nuova puntata della trasmissione FarWest condotta da Salvo Sottile.

Il conduttore ha replicato così: “La dottoressa Bruzzone è venuta spesso in trasmissione qui da noi ma da quando non è più nostra ospite si erge un po’ a giudice morale della nostra professionalità“.

Ancora Salvo Sottile: “Non consento né a lei né a nessuno di mettere in dubbio la correttezza e la professionalità degli autori e dei giornalisti di FarWest”.

Gli autori e i giornalisti di FarWest, ha assicurato il conduttore del programma, “lavorano sempre seguendo la correttezza e la deontologia professionale”.