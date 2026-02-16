Garlasco, Salvo Sottile contro Bugalalla che "non azzecca un congiuntivo": la replica della youtuber

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sul caso Garlasco si innestano molte storie parallele, inclusi scontri fra operatori dell’informazione. L’ultimo in ordine di tempo vede contrapposte due fazioni: da una parte c’è il conduttore di FarWest Salvo Sottile, mentre dall’altra parte c’è la youtuber Bugalalla (al secolo Francesca Bugamelli), sostenuta moralmente dalla direttrice del settimanale Giallo Albina Perri. Tutto nasce da qualche gaffe grammaticale di Bugalalla, che il conduttore di FarWest non ha lasciato passare sotto silenzio.

Le gaffe di Bugalalla e la reazione di Salvo Sottile

Così si è espressa Bugalalla nel corso di uno dei suoi interventi su YouTube, parlando di Chiara Poggi: “… innanzitutto dobbiamo conoscerla questa ragazza, così come suggerisce poi una branchia importantissima della criminologia”.

E ancora: “… sei d’accordo con me nel ritenere che una regia che ha coinvolto così tante persone che hanno organizzato così bene l’incastraggio di Alberto Stasi…”.

Salvo Sottile, tradendo il proprio cognome, non è andato affatto per il sottile. “Ignoranti come capre, ma unici detentori della verità e maestri di giornalismo. La branchia e l’incastraggio“, ha scritto su X.

Su Facebook è stato ancora più duro, ma il suo post è stato censurato forse per l’utilizzo di parole hot: “Dalle truffe di EmmeTeam e i nudi a pagamento su OnlyFans a esperta di cronaca nera”, ha scritto il conduttore di FarWest tirando in ballo il passato di Francesca Bugamelli. “Solo che nelle foto non parlava, ora parla e quando lo fa (solo se munita di fogliettino) dà lezioni di giornalismo agli altri e non azzecca un congiuntivo nemmeno per sbaglio”, ha aggiunto.

Nella polemica si è innestata anche una vecchia conoscenza di Salvo Sottile, la direttrice di Giallo Albina Perri, la quale ha riproposto il post cancellato da Facebook accompagnandolo da una frase di condanna: “Senza parole”.

In seguito, sul suo canale YouTube Bugalalla Crime, Francesca Bugamelli ha affrontato la questione. L’apertura: “Ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di condannare il comportamento di Salvo Sottile, con la partecipazione a questo video. Vi mostriamo come questo canale reagisce alla cattiveria, all’ignoranza, al sessismo e agli attacchi personali, scagliati sotto forma di diffamazione e calunnia“.

Albina Perri ha poi proposto uno scambio privato fra Bugamelli e Sottile. “Quanto vi fanno paura le donne”, ha scritto lei. “Quelle di OnlyFans moltissimo”, ha risposto caustico Sottile.

Chi è Bugalalla

Francesca Bugamelli, in arte Bugalalla, cura come si è detto un canale YouTube in cui vengono affrontati i temi caldi della cronaca nera, avendo un grande riscontro di views e followers.

Negli anni ha messo a segno alcuni scoop, come la pubblicazione in esclusiva delle foto inedite di un giovane Andrea Sempio in via Pascoli a Garlasco a poche ore dall’omicidio di Chiara Poggi.

Ma a parte qualche collegamento televisivo, non è mai riuscita a ritagliarsi un posto di primo piano nel giro che conta. Di recente ha inoltre scatenato una polemica contro la criminologa Anna Vagli, accusando chi la invita in tv (“ma la qualità vi fa ca*are?”). A tale accusa, Anna Vagli ha risposto con parole di fuoco.

Per quanto riguarda il gruppo EmmeTeam tirato in ballo dal post di Salvo Sottile, del quale si occuparono anche Le Iene, Roberta Bruzzone lo liquidò a suo tempo come un “gruppo di falsi investigatori”.

I trascorsi fra Albina Perri e Salvo Sottile

Ma sotto la cenere arde ancora la brace di un’antica polemica che ha coinvolto Albina Perri (settimanale Giallo) e Salvo Sottile (FarWest).

A giugno scorso, Giallo pubblicò una copertina relativa alla presunta assenza di Marco Poggi dal luogo di vacanza con i genitori al momento dell’omicidio della sorella Chiara.

Sottile parlò immediatamente di “notizie false” per “vendere copie”. Arrivò subito la replica di Albina Perri, seguita dalla controreplica di Sottile. E così via.