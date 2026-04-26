Garlasco, Salvo Sottile replica a Roberta Bruzzone sull'esposto contro De Rensis: "Nessuna censura"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sul caso Garlasco continua a tenere banco l’esposto presentato da Chiara Ingrosso, ex inviata di Far West, contro Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. Roberta Bruzzone ha spiegato perché la giornalista non avesse dato notizia delle sue scoperte. La criminologa ha spiegato che avrebbe voluto ma “non è avvenuto e non certo per decisione di Chiara Ingrosso”. Salvo Sottile, conduttore di Far West, ha replicato sui social: “Fa intendere che la trasmissione o io avremmo censurato Chiara Ingrosso? Risponderà nelle sedi opportune”.

Esposto contro De Rensis, cosa ha detto Roberta Bruzzone

Nella puntata del 24 aprile di Quarto Grado, Roberta Bruzzone ha parlato dell’esposto presentato in Procura dalla giornalista Chiara Ingrosso.

“Riteniamo che i contenuti dell’esposto fossero doverosamente da mettere all’attenzione della Procura Generale di Milano e lì sono arrivati dopo una serie di ulteriori riscontri”, le sue parole.

La criminologa ha sottolineato che “ci sono dei passaggi significativi che possono sicuramente sollevare anche questioni penalmente rilevanti”.

Ovviamente per Roberta Bruzzone “questo sarà oggetto di valutazione di un magistrato di rango superiore che in questo momento ha sulla scrivania tutto l’incartamento con i vari allegati”.

In merito all’esposto, ha inoltre aggiunto che “ci sono dei passaggi estremamente significativi come quello che riguarda il tirare in ballo il fratello di Chiara Poggi”.

Le parole su Chiara Ingrosso

In merito a Chiara Ingrosso, Roberta Bruzzone ha risposto ad una domanda di Gianluigi Nuzzi che si chiedeva perché la giornalista non avesse riportato la notizia pubblicamente.

La criminologa ha replicato: “Ti assicuro che la risposta potrebbe non piacerti, perché Chiara Ingrosso voleva che queste informazioni venissero veicolate. Ha lottato perché venissero veicolate nella maniera corretta e completa. Ne abbiamo ampia evidenza. Questo non è avvenuto e non certo per decisione di Chiara Ingrosso”.

La replica di Salvo Sottile a Roberta Bruzzone

In un post Instagram, Salvo Sottile ha commentato le parole di Roberta Bruzzone.

“Mi fa abbastanza sorridere la signora Bruzzone che con quel tono da giudice morale va a Quarto Grado, programma dove aveva giurato di non mettere più piede, per dire che a Chiara Ingrosso è stato impedito di fare il suo lavoro”, ha esordito il giornalista.

Inoltre, il conduttore di Far West si chiede: “Fa intendere che Farwest o io l’avremmo censurata. Ovviamente di questo risponderà nella sedi opportune”.

Infine, si chiede perché Roberta Bruzzone dica la frase “Noi ne abbiamo evidenza”.

“Ma noi chi? A nome di chi parla la Bruzzone? Farwest non ha mai censurato nessuno e ha al suo attivo giornalisti di valore che usano le registrazioni per il programma , non per consegnarle alla Bruzzone e consentirle di andare a Quarto Grado a fare il fenomeno”, le sue parole.

Infine ricorda “la signora Bruzzone per un mese ha detto che avrebbe presentato lei un esposto poi chi è che lo presenta? Una giornalista che, a suo dire, sarebbe stata censurata. Per ora mi fermo qui”.