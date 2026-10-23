Garlasco, Salvo Sottile rivela a De Rensis che Garofano l'ha querelato: "Perché mi vuole illudere?"

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Salvo Sottile, nella puntata di Ore 14 Sera, ha rivelato all’avvocato Antonio De Rensis, ospite in studio, che il generale ed ex Ris di Parma, Luciano Garofano, lo ha querelato insieme alla trasmissione e al conduttore. Il legale di Alberto Stasi per il caso di Garlasco ha replicato alla notizia con una battuta ironica: “Perché mi vuole illudere?”.

Sottile e la querela di Garofano a De Rensis

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi nelle indagini sul delitto di Garlasco, è stato ospite di Ore 14 Sera condotto da Salvo Sottile.

Dopo un servizio in cui un’inviata ha provato a intervistare il generale Garofano, citando anche la querela di quest’ultimo alla trasmissione, il presentatore ha rivelato ad Antonio De Rensis che anche lui era stato querelato dall’ex comandante del Ris di Parma.

ANSA

Sottile ha detto all’avvocato de Rensis che Garofano “ha querelato me, Ore 14 e altre persone, però continua a non rispondere alle nostre domande, giusto il tempo per dire, che ha fatto un ottimo lavoro. Lei ha ancora delle domande per lui?”.

L’avvocato ha risposto di averne “tantissime, ma non ho possibilità di vederlo“. Poi ha aggiunto: “Mi dispiace che lei sia stato querelato, ma immagino che si saprà difendere molto bene”.

A questa affermazione del legale, è seguita la rivelazione di Sottile: “credo che sia stato querelato anche lei dal generale”.

De Rensis, allora, si è fatto serio e ha risposto in modo fintamente duro: “Scusi, io l’ho sempre rispettata, perché mi vuole illudere?”.

La reazione di De Rensis alla querela

La reazione dell’avvocato alla scoperta di essere stato querelato da Luciano Garofano è stata ironica.

“Mi vuol dare una notizia che mi riempirebbe il cuore di gioia“, ha affermato De Rensis aggiungendo, fintamente deluso: “e poi magari non è vero”.

Sottile ha scherzato sul fatto che non intendesse illuderlo e assicurando che l’avvocato è stato querelato “insieme a me e anche la Cavallaro” il 19 ottobre presso la procura di Parma.

Il legale ha quindi chiarito di non crederci “ma qualora fosse. Guardi, farò fatica a dormire dalla gioia“.

De Rensis rivela il suo sogno

Sempre nel corso dello scambio di battute sulle presunte querele di Luciano Garofano a Ore 14 e all’avvocato De Rensis, il legale ha rivelato che “il mio sogno di poter incontrare il dottor Garofano in un’aula di un tribunale si potrebbe avverare”.

“Bisognerà vedere però chi chiama chi”, ha poi aggiunto ripetendo che “sarebbe troppo bello, secondo me lei mi ha illuso”.

Nella discussione è intervenuto anche il giornalista Francesco Borgonovo, anche lui ospite della trasmissione, dicendo di non aver “mai visto uno così felice per aver ricevuto una querela“.

Borgonovo ha anche sottolineato che la mancata risposta di Garofano alle domande dei giornalisti e le conseguenti querele hanno fatto emergere una modalità “non bella“, dato che prima il generale non si era mai sottratto alle telecamere e ora, che è in una fase diversa, non risponde.

“Qui emergono tutta una serie di curiosi rapporti, pressioni, adombramenti – ha aggiunto – che girano tutti attorno alle stesse figure perché la Barbarini che fa certe cose, ha anche un rapporto con Garofano e lì c’è anche un passaggio di documenti discutibile, diciamo . A me viene da dire: ma allora perché tutte queste figure che dovrebbero cercare la verità, continuano a premere in una direzione?”. Borgonovo sembra voler suggerire che quindi qualcuno tenda a seguire solo una strada senza valutare possibili altre piste.