Garlasco, Salvo Sottile svela le mail tra Garofano e i suoi uomini nel 2008: "Scandaloso, non volevo crederci"

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In esclusiva, martedì 6 ottobre, durante la puntata di Ore 14 Salvo Sottile ha mostrato uno scambio di mail tra l’allora generale dei Ris di Parma Luciano Garofano e i suoi uomini nell’ambito delle prime indagini sul delitto di Garlasco. “Ho i brividi”, ha detto il conduttore, leggendo quanto dichiarato dall’ex generale riferendosi alla gestione dei reperti. “Garofano può smentirci, se vuole chiamare”, ha aggiunto Sottile. Nella corrispondenza mostrata, il capo dei Ris chiedeva di “ridicolizzare le baggianate di Avato”, ovvero Francesco Maria Avato, allora consulente della difesa di Alberto Stasi. Si faceva riferimento, nello specifico, all’impronta della scarpa isolata sulla scena del crimine e alle presunte tracce di Dna presenti sui pedali della bicicletta Umberto Dei dell’allora indagato.

La battuta di Luciano Garofano su Avato nelle mail inedite

La redazione di Ore14 ha acquisito uno scambio di email tra Luciano Garofano e i suoi uomini avvenuto nel 2008. Brevemente, l’8 agosto 2008 l’allora pm titolare delle indagini, Rosa Muscio, inviava all’allora generale dei Ris una copia del memoriale della difesa di Alberto Stasi con riferimenti al “rilascio di traccia da parte della calzatura asseritamente indossata da Alberto Stasi il 13 agosto 2007” e al “rinvenimento di traccia biologica sul pedale della bicicletta marca Umberto Dei”.

Il 27 agosto 2008 Luciano Garofano, ai suoi uomini, chiedeva “una trattazione pratica ma anche teorica sulla tipologia delle macchie (che Avato ha ignorato) con i relativi riferimenti di letteratura, che ci consentano di ridicolizzare le sue ‘baggianate’“.

ANSA

In studio le reazioni sono molteplici. Davanti agli ospiti, durante la puntata di martedì 6 ottobre, Salvo Sottile ha commentato questi testi con l’avvocato Carlo Taormina e la direttrice del settimanale Giallo Albina Perri.

“Se il generale Garofano è in ascolto può smentirci, se vuole chiamare”, ha detto. “Quando ho letto queste email avevo i brividi”, aggiunge. Ma c’è dell’altro.

La relazione del capitano Aldo Mattei

Nella sua relazione compilata il 27 agosto 2008, l’allora capitano Aldo Mattei parlava delle impronte di scarpa rinvenute sulla scena del delitto di Garlasco.

“Sono tutte riferibili a un’unica tipologia di suola”, scriveva, poi: “L’impronta numero 6 è incompleta”, e ancora: “Non è possibile fornire un’indicazione univoca, riguardo le taglie, compatibile con le impronte rilevate sulla scena criminis”. Infine: “Non si può escludere che un paio di calzature, di taglie compatibili con quelle abitualmente calzate dall’indagato, abbia prodotto le tracce rinvenute al piano terreno dell’abitazione della famiglia Poggi”.

Ricevuta questa relazione, Luciano Garofano rispondeva che “la parte relativa all’impronta di scarpa in effetti non è stata trattata da Avato, però se il capitano Mattei si spingesse un po’ sull’unicità del disegno ed adombrasse una misura (con tutte le cautele del caso) sarebbe auspicabile”. Il 28 agosto 2008, infine, arrivava la risposta del capitano Mattei: “Le tracce sono compatibili con la taglia di Stasi, proprio in ragione della loro incompletezza”.

L’ipotesi in studio

Quindi Salvo Sottile interpella Albina Perri, e insieme convengono sull’ipotesi che questo scambio di mail potrebbe dimostrare una volontà da parte di Garofano di indirizzare le indagini verso Alberto Stasi.

Questi documenti inediti si aggiungono, quindi, alle accuse rivolte dalla difesa di Stasi dopo la nota della Procura di Pavia, in cui si evidenziavano possibili omissioni sulle contro-analisi sui pedali della bicicletta Umberto Dei. Contro-analisi, queste, che davano esito negativo sulla presenza di Dna su quei pedali.