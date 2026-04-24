Garlasco, sarebbe la giornalista Chiara Ingrosso ad aver inviato l'esposto contro De Rensis e De Giuseppe

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbe stato depositato il 24 aprile un esposto in Procura Generale sul caso Garlasco da parte di una giornalista. In base ai documenti, verrebbe individuato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, come persona che avrebbe orientato i contenuti di alcuni programmi televisivi e avrebbe cercato di “dare la linea” alle attività investigative, così come Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene. La giornalista sarebbe Chiara Ingrosso, ex inviata della trasmissione Far West.

L’esposto a Antonio De Rensis e Alessandro De Giuseppe

A rivelare il nome della giornalista sono state Selvaggia Lucarelli e Albina Perri.

Come riportato dall’AGI, l’esposto depositato riguarderebbe la gestione mediatica delle notizie sul delitto di Garlasco.

La giornalista non indicherebbe ipotesi di reato, ma delegherebbe alla Procura il compito di individuare nel caso eventuali reati.

Nell’esposto si parlerebbe anche del “dragaggio del canale e l’effetto sul dibattito pubblico”.

Riguarda, nello specifico, la perlustrazione, avvenuta a maggio 2025, del canale di Tromello per ricercare l’arma del delitto.

Quella scelta sarebbe derivata da un testimone intervistato dalle Iene, nello specifico Alessandro De Giuseppe, l’altra persona oggetto dell’esposto.

I testimoni e i sospetti mediatici secondo l’esposto

L’uomo avrebbe raccontato che una donna avrebbe visto Stefania Cappa arrivare a Tromello con una borsa gettata nel canale.

Nell’esposto, come riportato dall’AGI, si parla di “iniziativa contribuì ad accrescere l’attenzione e i sospetti mediatici nei confronti delle sorelle Cappa”.

Anche Marco Poggi sarebbe stato “tirato in ballo” dopo una chat tra Antonio De Rensis e l’autrice di un programma tv.

A Ore 14 Sera Antonio De Rensis ha replicato: “Temo che questa persona non abbia capito in che gioco si faceva trascinare. I primi a doversi sentire offesi da questa operazione spazzatura sono i giornalisti italiani, perché pensare che un uomo che vive nella provincia di Bologna possa orientare tutta la stampa italiana è un’offesa a tutti loro”.

La rivelazione di Selvaggia Lucarelli

A fare il nome della giornalista che avrebbe depositato l’esposto è stata Selvaggia Lucarelli.

In un messaggio sui social ha scritto: “La giornalista che ha depositato l’esposto sulla gestione mediatica (e non solo mediatica) delle notizie relative all’indagine della Procura di Pavia è Chiara Ingrosso, ex inviata di Farwest”.

Anche Albina Perri, direttrice di Giallo, ha scelto i social per confermare che la giornalista è Chiara Ingrosso.

Nel suo post aggiunge che sarebbe stata licenziata da Quarto Grado e sarebbe stata presa a Far West di Salvo Sottile

I commenti contro Chiara Ingrosso

Subito dopo la rivelazione del nome della giornalista, Chiara Ingrosso è stata inondata di commenti negativi sui social.

In alcuni post, alcuni utenti chiedono che l’Ordine dei giornalisti intervenga e consigliano all’ex inviata di Far West di trovare un altro lavoro.