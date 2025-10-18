Garlasco, Savu pronto a rilasciare rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi: l'avvocato "chiama" la Procura

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Caso Garlasco, Flavius Savu promette nuove rivelazioni che potrebbero far luce sull’omicidio di Chiara Poggi. Il suo avvocato, Roberto Grittini, ha definito "attendibile" la ricostruzione del suo assistito, che sarebbe pronto per parlare con la Procura. Arrestato in Svizzera, Savu aveva rifiutato l’estradizione: adesso sembra aver cambiato idea e si è dichiarato pronto per parlare con i magistrati.

Garlasco, Flavius Savu promette nuove rivelazioni

Una nuova svolta al caso Garlasco potrebbe derivare dall’intervento di Flavius Savu, già coinvolto nelle indagini legate al Santuario delle Bozzole.

Nella puntata di Quarto Grado andata in onda il 17 ottobre, il legale Roberto Grittini, l’avvocato di Savu è intervenuto per confermare di aver incontrato il suo assistito in carcere a Pavia. Savu si è dichiarato disponibile a rilasciare nuove dichiarazioni relative al delitto.

L’avvocato Grittini ha rivelato di essere tornato dall’incontro "con le idee un po’ scombussolate" rispetto a quanto pensava sull’omicidio di Chiara Poggi.

"Penso che la sua ricostruzione sia attendibile", ha poi proseguito, in merito ai dettagli forniti da Savu.

L’avvocato chiama in causa la Procura

"L’unica cosa che emerge e che posso comunicare è che, secondo la prospettazione di Savu, occorre tenere in debita considerazione il ruolo centrale, secondo quello che dice lui, del Santuario della Bozzola", ha proseguito il legale.

Al termine del suo intervento, l’avvocato Grittini ha infine chiamato in causa la Procura.

"Se la Procura ovviamente sarà interessata lo chiamerà", ha infatti affermato.

In realtà, già nei giorni scorsi Savu aveva promesso nuove dichiarazioni in merito al caso Garlasco.

Dal rifiuto dell’estradizione alla collaborazione con i magistrati

Flavius Savu dovrebbe essere interrogato nei prossimi giorni dai magistrati di Pavia, in merito al delitto di Garlasco.

Ai magistrati, il pregiudicato ha promesso di rivelare alcuni dettagli sull’omicidio di Chiara Poggi.

Savu, che è stato arrestato in Svizzera, aveva rifiutato l’estradizione in Italia. Recentemente, tuttavia, ha deciso di collaborare e di rivelare le informazioni che da sempre sostiene di possedere e che, a suo dire, potrebbero essere decisive per la soluzione del caso.

L’uomo è rientrato in Italia lo scorso 16 ottobre e si trova presso il carcere Torre del Gallo di Pavia.