Garlasco, scontro a Quarto Grado tra Bruzzone e Abbate: "Impara a stare zitto", Nuzzi costretto a intervenire

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nervi tesi a “Quarto Grado” dove, mentre si stava discutendo del delitto di Garlasco, si è accesa una rovente discussione tra il giornalista Carmelo Abbate e la criminologa Roberta Bruzzone. I toni si sono alzati a tal punto che il conduttore Gianluigi Nuzzi è stato costretto a intervenire con decisione e piglio per riportare la calma in studio.

Garlasco, tensione a “Quarto Grado”: scontro tra Abbate e Bruzzone

Nel corso della puntata di “Quarto Grado” in onda giovedì 11 giugno, si è affrontato il caso del delitto di Garlasco.

Abbate, a un certo punto, ha iniziato a ragionare sulle impronte lasciate dall’assassino nella villetta dei Poggi, parlando del pomello di una porta.

Bruzzone, presente in trasmissione in collegamento, ha iniziato a scuotere il capo, non convinta delle deduzioni del giornalista. “Non si apre come dice lui”, ha commentato.

La discussione è proseguita sui ricordi di Alberto Stasi della sera prima dell’uccisione di Chiara Poggi.

Anche su questo punto Abbate e Bruzzone hanno avuto pareri discordanti. E la tensione si è fatta sempre più forte.

Bruzzone contro Abbate: “Devi prendere la laurea in educazione”

“Ma riesci a stare zitto 30 secondi?”, ha tuonato la criminologa. “No, questo non glielo devi permettere”, la richiesta del giornalista a Nuzzi.

“È un continuo interrompere, cioè non è proprio capace ad aspettare 30 secondi”, ha incalzato Bruzzone.

“Mi parla addosso e dice a me di stare zitto”, la replica di Abbate. “Ma stai parlando da un quarto d’ora di nulla”, l’attacco della criminologa.

Il clima in studio si è fatto sempre più teso.

“Impara a stare zitta”, ha poi chiosato Abbate innescando un altro sfogo di Bruzzone: “Impara tu a stare zitto, devi prendere una laurea in educazione, anzi la prima elementare in educazione”.

“Ma se è mezz’ora che mi parli addosso e hai pure l’arroganza di dirmi di tacere”, la controreplica di Abbate.

Nuzzi riporta la calma in studio

La criminologa e il giornalista hanno continuato a battibeccare. “Allora, per favore, basta, basta, basta!”, l’intervento di Nuzzi con tono deciso.

“Cambiamo registro. Non ve lo dico più, ve l’ho già detto più di una volta. Adesso ovviamente a casa hanno perso il filo del discorso”, ha aggiunto il conduttore, riuscendo a placare gli animi.