Garlasco, scontro De Rensis - Cataliotti su interrogatori e dna di Stasi e Sempio: "Parto in quarta"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’avvocato Liborio Cataliotti, dopo aver polemizzato con Bianca Berlinguer, ha avuto un scontro in tv anche con il collega Antonio De Rensis. I due legali, che assistono rispettivamente Andrea Sempio e Alberto Stasi nel caso del delitto di Garlasco, hanno avuto un acceso botta e risposta su interrogatori e dna.

Il botta e risposta tra Cataliotti e De Rensis

La polemica tra Cataliotti e De Rensis ha preso il via a È sempre Cartabianca da un precedente scontro tra l’avvocato di Sempio e Bianca Berlinguer, che poco prima aveva detto: “Non pensa che la famiglia Sempio si sia molto esposta facendo tante interviste tv? Il figlio non ha risposto alle domande dei giudici, non ha voluto fare la consulenza psichiatrica, ma in tv è andato molte volte“.

Poi, dopo un acceso botta e risposta, Bianca Berlinguer aveva ribadito così il suo concetto: “Intendevo dire che più vai in televisione più ti esponi al massacro del web e delle altre trasmissioni televisive, tant’è che Stasi non c’è quasi mai andato“.

Cataliotti ha risposto: “Era vietato, aveva delle prescrizioni che lo vietavano”.

A quel punto è intervenuto Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi: “Collega, perdonami, lo sai che ti stimo però se si parla di Alberto io parto in quarta. Il tuo assistito ha fatto benissimo a fare ciò che ha fatto, ha due avvocati importanti, tu sei un avvocato bravissimo e lo so da tanti anni, quindi ha fatto bene a seguire i vostri consigli. Bisogna dire però che Alberto, indagato, non ha mai parlato con i mezzi di informazione e ha parlato sempre con l’autorità giudiziaria. Poi, questo non fa di Sempio un colpevole e di Stasi un innocente”.

Immediata la replica di Cataliotti, che ha sottolineato che Stasi ha parlato con l’autorità giudiziaria in momenti processuali in cui era obbligato a farlo“.

Ancora De Rensis: “Mi dispiace, se la vuoi mettere si questo piano ti dico che il tuo (assistito, ndr) il dna l’ha dato coattivamente, mentre Alberto Stasi è volato a darlo in piena estate“.

La controreplica di Cataliotti: “Sì, come le scarpe, è proprio corso dalla magistratura a dare le scarpe e la bicicletta”.

La precedente polemica tra Cataliotti e Bianca Berlinguer

In precedenza, Liborio Cataliotti, replicando alle parole di Bianca Berlinguer sulle interviste televisive di Sempio e sulla sua scelta di non rispondere ai giudici, aveva detto: “Temo che il programma stia assumendo un taglio marcatamente colpevolista“.

Poi l’avvocato aveva sottolineato che “non rispondere a un magistrato è una facoltà sacrosanta riconosciuta all’indagato” e che, nel caso di specie, a Sempio la scelta “era stata suggerita dai difensori”.

Le interviste televisive di Sempio, inoltre, ha evidenziato ancora Cataliotti, “sono state all’insegna della correttezza, dell’educazione, della chiarezza e della trasparenza”.

L’avvocato di Andrea Sempio ha poi criticato il programma per il poco spazio dato alle consulenze della difesa dell’indagato nel caso del delitto di Garlasco, scatenando la reazione di Bianca Berlinguer: “Non abbiamo mai tifato per nessuno. Non accetto le sue scuse“.

Le parole di Cataliotti sulla richiesta di rinvio a giudizio per Sempio

Nel corso della puntata di martedì 23 giugno di È sempre Cartabianca, Liborio Cataliotti ha anche parlato della richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco.

Le sue parole: “Più che i tempi, a me interessa che venga rispettata la razionalità della cronologia dei fatti processuali. Mi sembra incredibile che si parli di una richiesta di rinvio a giudizio in un processo in cui viene fondamentalmente preannunciata la costituzione di parte civile da parte di un condannato, indipendentemente dal fatto che sia presentata o accolta l’istanza di revisione. Per me questo processo è un mostro giuridico, un mostro bicefalo che viaggia su corsie parallele, ribaltando quella che è razionalmente la cronologia dei fatti”.

Ancora Cataliotti: “L’opinione pubblica sembra già orientata, ma fortunatamente credo, spero e confido che l’opinione pubblica esprime opinioni ma non pronuncia sentenze”.