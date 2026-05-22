Garlasco, scontro De Rensis - Colaprico a Ore 14 Sera a colpi di "ignorante": Milo Infante perde la pazienza

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Discussione durissima nel talk “Ore 14 Sera“, nella puntata del 21 maggio. Mentre si stava parlando del delitto di Garlasco, il giornalista Piero Colaprico si è scontrato con Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi. A un certo punto i toni si sono alzati arrivando al limite dell’insulto. Milo Infante ha mostrato irritazione per il comportamento tenuto dai due ospiti, perdendo la pazienza un paio di volte.

Scontro tra Piero Colaprico e Antonio De Rensis, Milo Infante spazientito

A innescare il botta e risposta è stata la convinzione di Colaprico che l’avvocato De Rensis sia entrato nel collegio difensivo di Alberto Stasi nel 2016. Nel dire ciò, ha citato il ricorso presentato alla Cedu nel 2017 dai legali del condannato per il delitto di Garlasco, affermando che tra questi c’era anche il nome di De Rensis. Quest’ultimo ha fornito un’altra versione.

“Ma cosa sta dicendo, questa è disinformazione – ha tuonato De Rensis – Scusi, participio presente di ignorare. Ignorante Colaprico, il ricorso alla Cedu nel 2017 è stato presentato da un professore universitario di Roma. Io sono subentrato nel 2022 per le memorie conclusive. Questi sono atti ufficiali”.

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A questo punto il giornalista ha letto una parte del documento: “Il ricorso numero 269317 proposto contro la Repubblica Italiana da un cittadino di tale Stato, il signor Alberto Stasi, il ricorrente, rappresentato da Antonio De Rensis…”

“Non capisce niente, rappresentato da me dal 2022, ma il ricorso lo ha presentato un professore universitario di Roma. Che vergogna”, ha attaccato nuovamente De Rensis.

Milo Infante a Colaprico: “Vai avanti”

A questo punto è intervenuto il conduttore. “Piero, scusa un attimo. Se l’avvocato De Rensis ti dice che entra nel 2022 nel collegio difensivo, non metterlo in discussione, perché devi dire 2016? Vai avanti su”, l’invito di Milo Infante al collega.

La discussione, però, non si è placata. Anzi Colaprico ha chiosato: “L’ignorante De Rensis che ignora i documenti ufficiali della Corte Europea vada a cercare su Internet il ricorso di Stasi…”

“Ma chi se ne frega… Non è questo il problema. Fermi, basta, via, non possiamo soffermarci su queste cose”, l’intervento spazientito di Infante.

“Lei è un disinformatore, una persona cattiva e in malafede. Non capisce niente. Domani forniremo i documenti e lei sarà svergognato davanti a tutta Italia”, lo sfogo di De Rensis contro Colaprico.

I documenti mostrati in studio

De Rensis ha poi fornito il documento del ricorso di Stasi alla Cedu presentato nel 2017, mostrando che il suo nome non appare nell’atto. Colaprico ha invece fatto visionare il suo. Ma questo riporta la data 2023. Si tratta infatti di un documento successivo, redatto quando De Rensis faceva già parte della difesa di Stasi.

“Adesso basta, anche perché è una roba di nessun interesse ed è talmente chiaro a tutti. De Rensis è subentrato dopo, fine”, ha tagliato corto Infante, chiudendo lo scontro in una puntata che ha registrato ottimi ascolti secondo l’Auditel.