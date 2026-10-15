Garlasco, scontro Garofano - Linarello a Porta a Porta: "Non alzi la voce", "Memoria tornata, sia prudente"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Attimi di tensione nello studio di Porta a Porta tra l’ex generale Luciano Garofano, nel 2007 comandante dei Ris di Parma, e il genetista Pasquale Linarello, consulente di parte di Alberto Stasi, parlando del mistero del dna sui pedali della bici. Nei continui colpi di scena nel caso Garlasco, infatti, le ultime che riportano l’assenza di tracce di Chiara Poggi sulla famosa bici fanno discutere, soprattutto dopo la rivelazione degli esiti negativi dei test non inseriti nel fascicolo che all’epoca portò all’arresto di Stasi. E nel corso programma condotto da Bruno Vespa si è andati allo scontro, con Garofano che ha continuato a prendere le difese del capitano Marino sul valore dei test negativi facendo alterare Linarello. A cercare di riportare la calma ci ha pensato il conduttore, nonostante le difficoltà.

La ricostruzione di Garofano sui test nei pedali della bici

Presente in studio a Porta a Porta, dopo aver già anticipato parte del tema a Cinque Minuti di Bruno Vespa, Luciano Garofano è tornato a parlare degli esami sui pedali della bici Umberto Dei di Alberto Stasi.

Test che, come emerso nelle ultime settimane, hanno dato esito negativo in seconda replica sulla presenza del sangue di Chiara Poggi. Risultati che però non sono stati forniti nel fascicolo giunto poi in mani ai pm che hanno disposto l’arresto del fidanzato della vittima.

ANSA

Garofano, in tv, ha precisato i passaggi che hanno portato alla decisione di non comunicare gli esiti, spiegando che il capitano Marino dopo l’Optitest avrebbe deciso di “non sprecare ulteriore materiale per un test che non avrebbe fatto la differenza”.

“Lo doveva scrivere, lo poteva scrivere probabilmente, ma non è stato nascosto niente e la prova è che si ritrova tutto in quel fascicolo e quindi nulla è stato nascosto” ha spiegato l’ex generale.

Lo scontro tra Linarello e Garofano

Le parole di Garofano sono state subito commentate dalla criminologa e psicologa Flaminia Bolzan, che si è spazientita a causa dell’atteggiamento dell’ex comandante dei Ris di Parma.

“Come mai non è stato comunicato l’esito del test?” ha chiesto Bolzan, con Garofano che ha replicato che “il test non aveva nessun valore”.

A perdere la pazienza è quindi stato il genetista Pasquale Linarello, consulente di Alberto Stasi, che ha alzato la voce. “Non alzi la voce dottor Linarello, io sono stato gentile”, ha detto Garofano.

A quel punto lo stesso Linarello ha sottolineato: “Quel fascicolo recuperato dai carabinieri di Moscova a Parma, il fascicolo cartaceo, è ricco di elementi, quindi non è finita ancora. Recuperiamo tantissime informazioni, portiamo evidenza e poi sarà la procura ad accertare. Forse qualcuno non ha notato determinate cose, mi fa piacere che le sia tornata la memoria. Non ha però il fascicolo sottomano, quindi la invito alla prudenza”.

La replica di Garofano e il caso delle autorizzazioni

Anche le parole di Linarello hanno spazientito Garofano, che ha definito le esternazioni come “minacce”.

Ma il genetista, parlando dei test, ha sottolineato come negli anni nessuno abbia mai fornito i dati alla difesa Stasi, riaprendo nuovamente la discussione.

“Evidentemente non c’è stata l’autorizzazione, chi mi ha succeduto non ha voluto dare questi dati. Non c’è stata l’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria e lei lo sa bene perché lo scrive”.