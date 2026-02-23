Garlasco, scontro in diretta tv tra Cassese e Federica Panicucci sulla SIT di Stasi: "Non voglio ritrattare"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nell’ambito del delitto di Garlasco, i punti più dibattuti riguardano la posizione del cadavere di Chiara Poggi e il luogo in cui la ragazza è stata uccisa. Potrebbe fare la differenza per comprendere se l’omicidio della giovane è stato commesso fuori dalla cantina o all’interno della stessa. Altro oggetto di dibattito è se il corpo senza vita della ragazza sia stato buttato giù lungo le scale della cantina. A riguardo, spesso è citata la SIT di Alberto Stasi sull’argomento. Con SIT si intende Sommarie Informazioni Testimoniali, ovvero le prime testimonianze rilasciate in maniera informale. In questo caso si tratta di cosa ha detto Alberto Stasi al colonnello Gennaro Cassese fuori la villetta dei Poggi all’arrivo dei carabinieri. Il punto focale dell’analisi della SIT in questione è per cercare capire come e dove l’ex fidanzato della vittima ha ritrovato il cadavere di Chiara Poggi. Federica Panicucci a Mattino Cinque, sull’argomento, ha avuto uno scontro con il colonnello Cassese.

Le parole del colonnello Cassese

Durante la puntata del 23 febbraio di Mattino Cinque, il colonnello Gennaro Cassese ha raccontato, ancora una volta, del primo incontro con Alberto Stasi.

"Brevemente mi feci raccontare che cosa aveva visto e come si era comportato. Mi aveva detto che aveva scavalcato, era entrato dentro, aveva fatto il giro all’interno della casa, aveva visto il corpo della ragazza scendendo uno o due gradini della scala della cantina. Lui aveva visto il corpo all’interno della scala, sulla scala che porta giù la cantina", le parole del colonnello.

Dopo questa osservazione, Federica Panicucci ha però ricordato cosa Gennaro Cassese aveva detto in un’altra occasione.

"Lei l’altra volta ha detto in fondo alla scala", l’affermazione della conduttrice.

Lo scontro tra Federica Panicucci e il colonnello Cassese

È su questo dettaglio che inizia lo scontro tra Federica Panicucci e il colonnello Gennaro Cassese.

"Sulla scala, dottoressa, perché le ripeto, è stato soltanto uno scambio verbale", la precisazione dell’uomo dell’Arma.

Dopo aver riascoltato quanto detto in precedenza, Gennaro Cassese ha ribadito la sua versione.

"È stato soltanto uno scambio verbale. Allora, non posso essere certo che mi ha detto in fondo alle scale", le parole del carabiniere.

"Non sto ritrattando, sto dicendo semplicemente che in quel momento ci sono stati scambi verbali", ha ribadito Gennaro Cassese dopo l’ennesima domanda di Federica Panicucci.

L’ex carabiniere ha poi spiegato di essersi probabilmente confuso nella precedente intervista quando ha citato "in fondo alle scale".

La certezza è che è tutto verbalizzato correttamente e che le primissime dichiarazioni di Alberto Stasi parlavano di scale.

In studio, l’attenzione si è poi focalizzata sulle fotografie di Marchetto per comprendere se Alberto Stasi fosse stato indotto da quelle immagini a descrivere il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi.

Il colonnello Cassese ha spiegato che quella fotografia è uscita solo in udienza ed è un discorso a latere.

Le parole di Roberto Pennini

Sempre a Mattino Cinque, il carabiniere Roberto Pennini ha spiegato di aver visto sul braccio sinistro di Alberto Stasi due segni.

Si sarebbe trattato "di arrossamenti più che graffi", ritenendoli non collegati all’omicidio.

Inoltre, il 23 febbraio è stata depositata formalmente, presso la Procura al Tribunale di Pavia, la consulenza medico-legale dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo sul corpo di Chiara Poggi e sulla dinamica del delitto di Garlasco.