Garlasco, scontro in tv sugli audio tra gli avvocati Giada Bocellari e Massimo Lovati: "Ce l'hanno negati"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Acceso scontro in diretta il primo ottobre a Mattino Cinque tra Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, e Massimo Lovati, legale della famiglia Sempio nel caso Garlasco. La tensione si è concentrata sul tema cruciale degli audio delle intercettazioni tra Andrea Sempio e il carabiniere Giuseppe Spoto, recentemente emersi nelle nuove indagini ma, secondo Bocellari, negati alla difesa di Stasi.

Scontro in tv sugli audio tra Giada Bocellari e Massimo Lovati

Bocellari ha affermato: “Abbiamo fatto una richiesta per accedere al fascicolo ma quando abbiamo chiesto gli audio ci sono stati negati. Siamo stati autorizzati per tutto, ma non per quelli”.

Nel corso del confronto, Lovati ha replicato sostenendo che “la figura della parte interessata non è prevista nel nostro ordinamento”, ricevendo la risposta immediata della collega: “Non è vero. È l’articolo 116 del Codice di procedura penale, e le parti interessate esistono. E siamo interessati perché abbiamo uno in galera da dieci anni”.

Il botta e risposta, che ha rapidamente assunto toni accesi, riflette la crescente tensione tra i legali sul fronte dell’accesso agli atti e sul diritto della difesa a visionare i materiali rimasti finora coperti.

Il nodo degli audio nel caso Garlasco

Già nei giorni scorsi, Giada Bocellari, in un’intervista al Corriere della Sera (29 settembre), aveva espresso sconcerto per gli sviluppi dell’inchiesta di Brescia, che indaga l’ex procuratore Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari.

“Nel rispetto della presunzione di innocenza – aveva dichiarato – si tratta di un’ipotesi gravissima, una delle peggiori accuse che possa riguardare un magistrato”.

ANSA

Alberto Stasi

La legale ha anche ricordato che fu la madre di Alberto Stasi a presentare l’esposto da cui nacque l’indagine su Sempio e che “quando arrivò l’archiviazione, appena tre mesi dopo, restammo colpiti dalla velocità e soprattutto dal fatto che ci vennero negati i file audio delle intercettazioni, chiave per comprendere appieno il contenuto delle indagini”.

Cosa prevede l’articolo 116 del codice di procedura penale

Il riferimento all’articolo 116 c.p.p., citato in trasmissione da Bocellari, chiarisce che chiunque vi abbia interesse può ottenere copie di singoli atti a proprie spese, salvo i limiti sulle intercettazioni coperte da divieto di pubblicazione.

Una norma che la difesa di Stasi considera alla base della propria richiesta, ancora irrisolta dopo 18 anni dal delitto di Garlasco.