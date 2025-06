Garlasco, scontro in tv tra Federica Panicucci e Massimo Lovati su Andrea Sempio e il Santuario della Bozzola

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il delitto di Garlasco continua a tenere banco in tv e a Mattino Cinque è andato in scena uno scontro tra la conduttrice Federica Panicucci e Massimo Lovati su Andrea Sempio e il Santuario della Bozzola. La discussione è nata dopo questa domanda della conduttrice: “Perché il suo assistito nega di essere andato al Santuario della Bozzola?”. I toni si sono poi alzati.

La discussione tra Panicucci e Lovati su Sempio e il Santuario

A Mattino Cinque, la conduttrice Federica Panicucci ha chiesto all’avvocato Lovati. che assieme alla collega Taccia difende Andrea Sempio: “Perché il suo assistito nega di essere andato al Santuario della Bozzola?“.

Massimo Lovati ha risposto: “Tutti gli abitanti di Garlasco e di Vigevano vanno al Santuario”.

ANSA

L’avvocato Massimo Lovati.

Federica Panicucci ha ripreso la parola: “Anche l’avvocato Taccia dice che lui non c’è mai stato”. E ancora: “Il problema non è andare una, due o duecento volte al Santuario, il problema è negare di esserci andato”.

“In che senso?”, ha chiesto l’avvocato.

Ancora Federica Panicucci: “L’ha sentito il suo assistito? Andrea dice Io non sono mai stato lì, suo padre dice non è mai stato lì, l’avvocato Taccia dice non è mai stato lì”.

“No, attenzione. Bisogna distinguere” ha risposto a quel punto Massimo Lovati. “Un conto è dire non frequento il Santuario nella messa del mercoledì, perché è questo che ci interessa, un conto è dire non so nemmeno dov’è il Santuario, che non è neanche credibile perché tutti i garlaschesi e i vigevanesi lo sanno”.

“E allora avrebbe potuto rispondere ‘So dov’è il Santuario, ci sono passato ogni tanto'”, ha ribattuto Federica Panicucci.

La polemica sulla decisione del sindaco di Garlasco

In un altro passaggio del suo intervento a Mattino Cinque l’avvocato Massimo Lovati ha sottolineato la “chiusura di questo ambiente religioso verso qualsiasi altra questione”, citando anche “l’ordinanza del sindaco di Garlasco che ha transennato il cortile del Santuario“.

“Questo è un altro argomento però. No dai…” ha commentato Federica Panicucci.

Lovati ha ribadito: “Ha vietato l’ingresso ai giornalisti con un’ordinanza illegittima”. “Sì ma non ha vietato ai giornalisti di lavorare, è diverso Lovati”, ha sottolineato la conduttrice.

Cosa ha detto l’avvocata Taccia su Sempio e il Santuario della Bozzola

Federica Panicucci, che martedì aveva discusso con l’avvocata di Gisella Cardia a Mattino Cinque, ha mostrato all’avvocato Massimo Lovati le parole della sua collega, l’avvocato Taccia, su Andrea Sempio e il Santuario della Bozzola: “(Andrea Sempio) non frequenta la Chiesa ma non è un mangiapreti. Al Santuario della Bozzola non c’è mai andato e non vedo nessi con il delitto di Chiara”.

La conduttrice ha poi chiesto all’avvocato Lovati di precisare una sua affermazione precedente: “Lei prima parlava di una parte bianca e di una parte nera del Santuario. Cosa vuol dire?”.

L’avvocato difensore di Andrea Sempio ha spiegato: “Io conosco la parte bianca del Santuario, non conosco la parte nera. La parte bianca è quella che appare ai fedeli. La parte scura la trovate negli atti processuali e nelle sentenze”.