Garlasco, scontro in tv tra Garofano e Rita Cavallaro: "Disinformazione", "Guardi che so leggere"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il generale Luciano Garofano è tornato a parlare delle prime indagini svolte sul delitto di Garlasco. Durante un’intervista ha criticato un articolo scritto da Rita Cavallaro e Luca Fazzo parlando di “disinformazione perché significa non riferire quello che scritto nei verbali”. In merito alle indagini sull’auto di Alberto Stasi, il generale ha sottolineato come ci sia tutto scritto nei verbali invitando la giornalista a guardare sul vocabolario i termini utilizzati. La giornalista ha replicato: “Guardi che so leggere”.

Le parole di Luciano Garofano

Il generale Luciano Garofano è stato intervistato nella puntata del 23 aprile di Ore 14.

Sull’analisi dell’auto di Alberto Stasi ha spiegato: “Nel verbale c’è scritto che noi abbiamo analizzato quei tappetini perché vengono definiti delle aree che sono sottostanti, delle pedanine che sono sottostanti ai pedali”.

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“Nella relazione scriviamo che abbiamo nebulizzato tutta l’autovettura, nel verbale il consulente della difesa di Alberto Stasi riepiloga tutte le attività fatte e precisa che quei tappetini sono stati anche rimossi per poterli ulteriormente trattare”, le sue parole

Poi la critica all’articolo pubblicato da Il Giornale a firma di Rita Cavallaro e Luca Fazzo: “Sono sempre pronto al confronto per quella disinformazione perché significa non riferire quello che scritto nei verbali perché noi parliamo di aree tra queste ci sono le aree sottostanti i pedali”.

Lo scontro con Rita Cavallaro

Entrambi ospiti della puntata di Ore 14, Rita Cavallaro e il generale Luciano Garofano hanno discusso sull’articolo pubblicato dalla giornalista.

“La cosa che contesto non è soltanto il contenuto, ma anche il titolo, perché il titolo è veramente farneticante. Altro buco nell’inchiesta sull’automobile di Stasi. Tappetini mai controllati. Io, popolino, che leggo. Porca miseria, un altro errore. Non hanno controllato i tappetini”, ha spiegato il generale.

Dopo aver letto il verbale, Rita Cavallaro e Luciano Garofano hanno discusso sugli elementi elencati nel documento.

Alla contestazione da parte della giornalista sulla mancata analisi dei tappetini, il generale ha replicato: “I poggiapiedi sono anche i tappetini. Lo veda anche sul vocabolario”.

Rita Cavallaro ha risposto: “Lo conosco il vocabolario. Guardi che so leggere”.

Il precedente

Non è la prima volta che Luciano Garofano e Rita Cavallaro hanno punti di vista differenti.

Come riporta Il Giornale, nella puntata del 10 aprile di Ore 14, il generale aveva respinto l’ipotesi avanzata secondo la quale i carabinieri, subito dopo l’omicidio, abbiano concentrato le proprie attenzioni immediatamente su Stasi.

Luciano Garofano sosteneva che si siano concentrati su Alberto Stasi quando si stavano “concretizzando degli indizi forti nei suoi confronti” e questi, ha aggiunto, “corrispondono già alla descrizione che lui fa della vittima: ne vede il pallore e quando viene risentito dal pubblico ministero dice che quello che aveva detto forse lo aveva immaginato”.

A tal proposito, Rita Cavallaro corresse il generale: “Non dice che lo aveva immaginato, dice che aveva una parte della guancia più bianca. È andata bene in questi anni perché la gente non ha visto”.

Un intervento che provocò la reazione del generale: “Perché devo essere interrotto da persone incompetenti, nel senso più lessicale della parola?”, le sue parole.

Mattino Cinque ha parlato della possibilità che “la quantità di Dna trovata sui pedali è identica alla quantità di Dna trovata sul cucchiaino del divano di casa Poggi”.

Nel frattempo, secondo Adnkronos si andrebbe verso la richiesta di revisione del processo contro Alberto Stasi, condannato definitivamente nel 2015 per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Inoltre, una giornalista avrebbe presentato un esposto alla Procura generale di Milano che chiama in causa l’avvocato Antonio De Rensis e il reporter de Le Iene Alessandro De Giuseppe.