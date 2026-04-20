Garlasco, scontro in tv tra l'avvocato Cataliotti e Federica Panicucci e la traccia 33: "Non m'interrompa"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Liborio Cataliotti e Federica Panicucci hanno affrontato il tema della traccia 33 relativa all’omicidio di Chiara Poggi. Durante il dibattito, il legale di Andrea Sempio ha chiesto più volte di non essere interrotto dopo la lettura di uno stralcio del parere pro veritate di Armando Palmegiani, nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio al posto di Luciano Garofano. "Quanto tempo mi dà? Mi dia x secondi senza interrompermi", le parole dell’avvocato.

Garlasco, la perizia sulla traccia 33

Nella puntata di Mattino Cinque del 20 aprile, Federica Panicucci ha letto una parte del parere pro veritate di Armando Palmegiani.

"La traccia 45 è stata lasciata da un braccio avambraccio intriso di sostanza ematica. L’arto destro, al momento della proiezione della traccia 45, aveva compiuto un movimento proprio nello spazio dove si trovava il braccio che ha lasciato la traccia 33", le parole presenti nella consulenza legale.

La conduttrice ha quindi spiegato che il documento sostiene che l’avambraccio di colui il quale ha lasciato la 33 e collegabile alla traccia 45.

Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, ha risposto: "No, non l’ha letta bene, l’ha riassunta in modo veramente sbagliato".

La replica di Liborio Cataliotti

Ospite di Mattino Cinque, il legale ha replicato alle parole della conduttrice: "Palmegiani non dice che la impronta 33 sia riconducibile all’assassino".

Interrotto da Federica Panicucci, Liborio Cataliotti ha chiesto: "Quanto tempo mi dà? Mi dia x secondi senza interrompermi. Dopodiché, lei legge le parti che le fanno interesse, se vuole leggo anch’io allora".

"L’impronta 33 recepisce acriticamente ciò che è stato detto dai consulenti della procura, recepisco quel dato, dice lui, senza valutarlo", ha poi spiegato.

Poi ha aggiunto: "Secondo passaggio. L’impronta 33 è una delle 12 impronte che era sulla parete destra. I due accertamenti fatti, cioè l’OBT test e il COMBUR test, hanno l’uno escluso che ci fosse sangue, l’altro accertamento ha detto che non può dirsi che sia sangue".

Parole che hanno spinto la conduttrice a fare una domanda ben precisa.

La "preoccupazione" dell’avvocato

Federica Panicucci ha chiesto: "Ma perché è così preoccupato? Perché si preoccupa così tanto di dire che la macchia di sangue 45 non è correlata?"

Liborio Cataliotti ha risposto: "Le spiego una questione tecnica. L’impronta 33 sa perché non si può dire che sia di Sempio? Perché di essa possediamo esclusivamente una foto, una fotografia fatta dopo i reagenti. Questa fotografia permette di evidenziare e le minuzie e tutte quelle scalfiture, cioè quei segni che sono stati fatti sul muro. Per verificare la rispondenza delle minuzie rispetto a una persona vi è un percorso tecnico composito".