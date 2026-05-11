Garlasco, scontro in tv tra Palmegiani e Zanella sugli audio di Sempio e il podcast: "Non ti permettere"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Andrea Sempio forse non stava commentando il podcast di Gianluca Zanella. Secondo il giornalista no, perché i riferimenti riguarderebbero una puntata pubblicata dopo la data dell’intercettazione. Il consulente di Sempio, Armando Palmegiani, critica l’utilizzo del termine “arrampicata sugli specchi” usato da Zanella in merito alle tempistiche. Secondo quest’ultimo, il monologo dell’indagato non era una sorta di confessione, ma un commento.

Zanella conferma: “Non era il mio podcast”

Le intercettazioni nell’auto di Andrea Sempio sono monologhi che avvengono mentre quest’ultimo ascolta o fa riferimento a podcast e programmi televisivi. La difesa di Sempio ha parlato di “appunti presi mentre stava preparando uno spettacolo teatrale”. Per quanto riguarda i podcast, si è fatto riferimento a quello di Gianluca Zanella.

Il giornalista definisce questo accostamento “una clamorosa arrampicata sugli specchi“. Il fondatore di Darkside fa notare che è stato il primo a comunicare il contenuto della chiavetta di Chiara Poggi, avendone avuto la copia forense. Ne parla il 30 aprile 2025, quindici giorni dopo quel soliloquio.

Inoltre, in quel video Zanella non parla del caricamento di un file sulla pennetta USB. Secondo lui, quindi, se Sempio stava commentando un programma, non era il suo podcast.

L’intervento di Palmegiani

Armando Palmegiani, ex poliziotto della Scientifica e consulente del pool difensivo di Andrea Sempio, risponde alla frase di Zanella: “Il rispetto lo pretendo, quindi non dico ‘arrampicata sugli specchi’ e lo pretendo”.

Poi, sullo spettacolo teatrale, prosegue Palmegiani: “Non è che lo diciamo, abbiamo gli audio fatti, perché lo spettacolo teatrale era stato preparato con degli audio inviati da Nuzzi e altri”. Zanella risponde che non sta capendo cosa gli stia dicendo.

Zanella gli chiede se stiano prendendo le distanze da questa “bufala” che vorrebbe Sempio intento a commentare il suo podcast. Palmegiani non risponde direttamente. Parla della necessità di risposte serie, cosa che Zanella continua a ripetere: “Sono serie”. “Stiamo valutando quello che va dal 15 aprile a prima“, gli spiega il consulente, lasciando intendere come le verifiche non siano state ancora effettuate. “Zanella è l’ultimo dei nostri problemi”, conferma.

Secondo round tra Zanella e Palmegiani

Il tema del secondo scontro sono ancora le intercettazioni, ma si fa riferimento a quelle del padre di Sempio, già circolate in passato, che sembrano portare alla luce un atteggiamento vantaggioso per l’indagato, come domande a loro favore e un’indagine destinata a finire presto.

Zanella ricorda come dalle intercettazioni sembri emergere un Sempio messo a conoscenza già il giorno prima delle domande che gli sarebbero state sottoposte.

Palmegiani parla di suggestioni. “Stiamo dando interpretazioni sbagliate”, afferma. Il consulente gli dice di attenersi a quanto scritto; Zanella replica di farlo e gli ricorda: “Fallo anche tu“. Palmegiani conferma di farlo, ma il giornalista gli fa notare che “non sembra”. Così Palmegiani, ancora una volta, punta sul rispetto e dice: “Non ti permettere!”.