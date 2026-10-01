Garlasco, scontro infuocato tra Garofano e De Rensis: il generale lascia il collegamento con Eleonora Daniele

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ennesimo scontro di fuoco tra Luciano Garofano e Antonio De Rensis. L’ex generale del Ris di Parma, che si è occupato delle indagini sul delitto di Garlasco nel 2007 prima e della consulenza di Andrea Sempio poi, si è sfogato in diretta a Storie Italiane, trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele. Dopo il lungo botta e risposta – a tratti molto forte – con il legale di Alberto Stasi, Garofano ha interrotto il collegamento, scatenando la reazione della conduttrice.

Perché tutti parlano di Luciano Garofano

Luciano Garofano è stato ospite della puntata di giovedì 1 ottobre, invitato per via dei recenti sviluppi sull’omicidio di Chiara Poggi visto che la Procura di Pavia ha manifestato dubbi nei confronti dell’operato del Ris di Parma – guidato proprio da Garofano – durante le indagini del 2007.

L’ipotesi è che i militari abbiano omessi o comunque non trasmesso i cosiddetti dati grezzi (o raw data), fondamentali per le analisi scientifiche.

Secondo i pm, infatti, quei dati dimostrerebbero l’assenza del dna di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, elemento che all’epoca fu invece considerato una prova schiacciante per la condanna.

In una vera e propria bufera, Garofano si è presentato in collegamento parlando proprio “linciaggio mediatico basato sul nulla”, perché il comunicato della Procura, “che peraltro si rifà alle conclusioni dei consulenti della difesa di Stasi, si limita a dire soltanto che non sono stati rinvenuti i dati grezzi, punto”.

Garofano ha escluso l’ipotesi dell’omissione e del depistaggio: “È tutta un’invenzione mediatica e ribadisco: tutti coloro che l’hanno perseguito e continuano a perseguirla saranno perseguiti penalmente e civilmente, perché tutto quello che è stato fatto è alla luce del sole. (…) È una cosa che si ripete, perché già nel 2004-2005 l’avvocato Carlo Taormina, per cercare di risolvere il caso di Cogne, aveva scelto di attaccare il Ris: sono stato indagato per 5 anni, poi tutto è stato archiviato. La procedura è sempre la stessa: attacchiamo il Ris e naturalmente il colonnello Garofano, oggi generale, perché è la persona più in vista, in modo tale che mettiamo in discussione i risultati di allora e valorizziamo altri risultati. (…) Credo che tutti coloro che ci seguono hanno l’intelligenza per capire quale possa essere il rendiconto. Ma una cosa ci tengo a dire: noi non avevamo nessun interesse a forzare l’indagine. Noi abbiamo fornito dati obiettivi, che venivano fuori dalle nostre analisi”.

La frase sui cadaveri sul fiume

Il primo intervento, Garofano l’ha chiuso con un’espressione – quella dei cadaveri sul fiume – che non è passata inosservata agli altri ospiti in studio: “Non c’è stata nessuna indagine Stasi-centrica, nessun complotto con il pubblico ministero, niente che poteva in qualche modo deviare dall’obiettività dei risultati. E nonostante la difficoltà di vivere questo linciaggio morale, voglio dire a tutti che io dormo sonni tranquillo, perché la mia storia e tutto quello che ha fatto il Ris non può essere cancellato dalle maldicenze, dalle invenzioni e dalle strumentalizzazioni bieche di chicchessia. Per cui dormo tranquillo e aspetto sulla riva del fiume che tutti questi cadaveri possano passare per recuperare la dignità che in maniera così scorretta si vuole tentare di togliermi”.

La prima risposta di De Rensis

Antonio De Rensis, avvocato di Stasi, è stato quindi chiamato in causa dalla conduttrice Eleonora Daniele per commentare le parole di Garofano: “Non so se appartengo anch’io alla categoria di chi è morto e non se n’è accorto e che passerà sul fiume, però voglio dire che i primi che hanno parlato del generale sono i suoi uomini nelle SIT, davanti alla Procura. (…) Voglio anche far notare ai telespettatori che le audizioni degli altri militari sono state eccezionalmente più lunghe di quelle del generale. Sarà una coincidenza? Ci sarà un motivo? Questo lo vedremo insieme ai cadaveri che passano sul fiume. (…). Finisco ricordando, siccome si parla di linciaggio mediatico, le parole gentili che hanno accompagnato il fermo di Stasi in mondovisione con la folla radunata casualmente fuori dalla caserma dei carabinieri”.

La replica di Garofano e la lite con l’avvocato di Stasi

“Allora, intanto replico all’avvocato De Rensis – ha ripreso la parola Garofano – che si lamenta sempre del tempo, poi è a sua disposizione, poi si prende il doppio e il triplo. Ma questa è anche una tecnica assolutamente simpatica dell’avvocato. (…) Siccome ho letto stamattina delle dichiarazioni dell’avvocato De Rensis, che sottolinea che questa indagine è fatta di molti non ricordo, sfido chiunque dopo 19 anni a ricordarsi particolari che naturalmente si inserivano in un contesto più ampio, perché il Ris di Parma aveva la competenza per tutto il Nord Italia. Quindi è normale che uno dica non ricordo”.

Dopodiché, De Rensis ha risposto attribuendo all’intervento di Garofano una “esposizione anestetizzata”. Interrotto dall’ex generale, l’avvocato ha fatto finta di addormentarsi, scatenando quindi lo stesso Garofano: “Non strumentalizzi, si svegli, perché se lei è sveglio, anziché fare queste squallide dimostrazioni della sua debolezza…”.

Il richiamo di Eleonora Daniele

De Rensis si è quindi indispettito, chiedendo l’intervento della conduttrice: “Io non ho mai fatto questo in un anno e mezzo. Io non vengo a casa sua a farmi etichettare come una persona che dice cose squallide. Quindi o lei gestisce questo signore che è sfuggito al suo controllo o io me ne vado”.

Eleonora Daniele ha provato a riportare la calma, lanciando un servizio al termine del quale si è rivolta a entrambi pregandoli “di non utilizzare dei termini offensivi riguardo agli ospiti che sono presenti. Si può dialogare e parlare senza offendere perché sennò poi usciamo da quello che è il compito televisivo, entriamo in altri contesti che francamente a me non interessano”.

Garofano ha quindi insistito chiedendo se sia “educato far finta di dormire e dire le cose che sono state dette? Io voglio confrontarmi in maniera educata sui contenuti tecnici (…). Non ho usato termini offensivi. Purtroppo mi devo difendere rispetto a un’offensiva incredibilmente ignobile.

Garofano lascia il collegamento

Dopo alcuni minuti, Garofano ha ripreso la parola dopo un intervento di De Rensis, in cui il legale aveva sottolineato che oggi l’ex generale sia in pensione: “Per quanto riguarda le battute sempre simpatiche, beh avvocato, spero che ci arrivi anche lei alla pensione. Vi saluto, buona, buona giornata”, ha concluso interrompendo il collegamento.

Pronta la risposta di De Rensis: “Le dico, Eleonora, con la massima stima e col massimo rispetto, qui credo che c’è qualcuno che viene a casa sua, che esce dai confini. Io sono ironico, ho subito di tutto e di più insieme alla mia collega (Giada Bocellari, ndr). Devo dirle, e mi dispiace che sia andato via, che il dottor Garofano ha iniziato un percorso che è quello della rissa verbale, alla quale io gentilmente mi sottrarrò perché con la rissa non si spiegano le cose”.

La reazione di Eleonora Daniele

“Guardi, avvocato, sono pienamente d’accordo con lei. Mi dispiace che Garofano abbia chiuso in questa maniera, anche perché, ripeto, in questa trasmissione abbiamo sempre dato spazio. L’avvocato De Rensis lo sa, perché anche nei momenti di grande difficoltà in cui l’avvocato, lo dico pubblicamente, è statoo spesso mediaticamente massacrato, l’avvocato sa che ci siamo sempre stati. Non mi piace che, insomma, si chiuda il collegamento così, con qualche battuta su, ripeto, indagini serissime di una Procura”, ha concluso Eleonora Daniele.