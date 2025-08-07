Garlasco, scontro su "ignoto 3" tra gli avvocati di Sempio e Stasi: botta e risposta tra Lovati e De Rensis

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sul delitto di Garlasco è in corso uno scontro sul cosiddetto “ignoto 3” tra gli avvocati di Andrea Sempio e Alberto Stasi. A Zona Bianca è andato in scena un confronto tra Massimo Lovati, legale di Sempio, e Antonio De Rensis, che difende Stasi. I due hanno espresso posizioni opposte sulla possibilità di “contaminazione”.

Lo scontro su “ignoto 3” tra gli avvocati di Sempio e Stasi

Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, e Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, sono stati ospiti della trasmissione Zona Bianca. Lovati, su “ignoto 3”, ha detto: “Era un’autopsia, quindi la contaminazione è molto frequente perché in una sala autoptica passano anche altri corpi, altri cadaveri. Ma al di là di questo, io sono basito perché si parla sempre di complice dell’assassino. Ma perché? Ammesso che ci sia, perché deve essere il complice e non l’assassino?”.

De Rensis ha dichiarato: “È esattamente il contrario di ciò che dice lui, con la massima stima. Se non dovesse emergere contaminazione, che ricordo non è la normalità e non deve avvenire, e dovesse risultare una traccia pulita, quella è certamente la traccia di uno degli assassini di Chiara, restando io convinto che sulla scena del crimine non ci sia stata una sola persona”.

L’avvocato Massimo Lovati difende gli interessi di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Cosa ha detto Massimo Lovati sull’impronta 33

In merito all’impronta 33, attribuita al suo assistito Andrea Sempio, Massimo Lovati ha detto: “All’inizio mi sono spaventato perché queste notizie sono sempre eclatanti. Sulle prime battute uno si spaventa, è l’incubo che diventa realtà. Poi uno ci pensa e capisce che è tutta una farsa, è un esercizio di alchimia”.

L’avvocato di Andrea Sempio ha poi aggiunto: “Quando ho capito questo mi sono rallegrato perché viene dalla mia parte”.

Cosa ha detto Antonio De Rensis sull’impronta 33

Sempre sull’impronta 33, Antonio De Rensis ha invece dichiarato: “I nostri esperti hanno dimostrato che quel tipo di impronta non è sfuggente, solita di chi scende le scale”.

Il legale di Alberto Stasi ha proseguito così: “Questa è un’impronta stabile e che dà pressione, quindi assolutamente innaturale”.