Garlasco, scontro sulla porta a soffietto tra Giletti e Garofano: "Dovrà passare molti esami", "Molto grave"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Scontro tra Massimo Giletti e Luciano Garofano a “Lo stato delle cose” in merito alla macchia sulla porta a soffietto. Ritorna in puntata l’ex generale dopo il primo scambio acceso sul tema delle analisi svolte sulla porta a casa di Chiara Poggi. Il conduttore preme per ottenere una risposta, mentre Garofano dichiara di averla già fornita. Quando i toni si alzano, quest’ultimo dichiara che Giletti “non merita una risposta”.

Porta a soffietto: il lavoro svolto

Da Giletti, a “Lo stato delle cose”, è stato invitato Luciano Garofano per rispondere al dubbio in merito a una possibile macchia di sangue intravista in una foto.

Nel 2007, come ricorda il conduttore, i Ris “fanno una relazione e viene fatta un’immagine della porta a soffietto“. Il generale Garofano, sulla “macchia” visibile nella foto, aveva già dichiarato essere un’illusione ottica creata dalla fotografia. Giletti ha quindi invitato nuovamente l’ex generale dei Carabinieri in trasmissione per parlare della foto, dopo uno scontro avvenuto due settimane prima.

“Questa domanda mi dà la possibilità di ribadire ancora una volta quanto onesto, scrupoloso e completo è stato il nostro lavoro”, dice Garofano. Da qui l’amarezza di confrontarsi, da più di un anno, con suggestioni, manipolazioni, con falsità e con offese, e aggiunge: “anche con travisamento delle sentenze o sentenze che si ignorano”.

Il dubbio sulla macchia di sangue

Tornando alla porta a soffietto, Garofano spiega che le foto possono risentire di effetti illusori dovuti all’angolazione e al flash. “Quella porta è stata analizzata con le luci bianche, con le luci forensi, è stata saggiata per verificare la presenza di sangue, dopo è stata trattata per evidenziare le impronte papillari”.

L’ex generale spiega il lungo processo svolto sulla porta. Prosegue: “Poi è stata trasferita in laboratorio per poter procedere a un’altra analisi, quella che prevede il trattamento con il nero amido che consente di individuare sangue o forme di impronte o tracce di origine ematica”.

E aggiunge che tutte queste analisi sono state fatte nel contraddittorio. “Quindi quella porta non presenta macchie di sangue“, conclude.

Scontro con Giletti

Il tema non è quindi la mancanza di analisi svolte, perché ci sono foto che mostrano lo stesso Garofano al lavoro sulla porta a soffietto. Ma, e qui Giletti indica l’avvocata Boccellari, il non aver analizzato tutta la porta, ma solo una sezione. Garofano risponde che è vero, si fanno analisi solo su parti degli elementi. “Ci sono dei protocolli”, dice.

Quando Garofano gli fa notare che non riesce a rispondere perché lo interrompe, Giletti dichiara: “La interrompo perché sono un soldato. Ma non me ne frega niente dei gradi. Sto ponendo delle domande alle quali lei non risponde”. Garofano commenta: “Ma che c’entrano i gradi?”.

Per Giletti la porta è importante tutta, perché è quella dove è stato trovato il corpo di Chiara Poggi. “L’avrei analizzata tutta”, commenta. Garofano a questo punto dice che non commenterà più perché ha già dato tutte le spiegazioni. “Lei, come è stato nella puntata precedente, evidentemente vuole provocarmi – dice e aggiunge – non merita risposta“.