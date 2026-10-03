Garlasco, scontro tra Abbate e Capra consulente della famiglia Poggi: "Vergogna", "Metta giù quel dito"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Scontro in diretta sul delitto di Garlasco tra Carmelo Abbate e Marzio Capra, genetista e consulente della famiglia Poggi. È accaduto a Quarto Grado, su Rete 4, durante il dibattito sulle analisi del Dna eseguite nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi. “Si deve vergognare”, ha detto il giornalista. “Metta giù quel dito”, la replica dell’esperto in studio.

Garlasco, lo scontro tra Abbate e Capra a Quarto Grado

La discussione si è accesa nello studio di Gianluigi Nuzzi quando Abbate ha chiesto conto di un passaggio preciso degli esami del 2007: “Perché l’analisi del 20 non viene data al magistrato?”.

Capra ha contestato anzitutto i toni del giornalista con un “Cosa fa con quel dito puntato?”, e da lì il confronto è uscito dai binari.

“Se lei c’era”, ha ribattuto Abbate riferendosi alla presenza del genetista a quegli esami, sentendosi rispondere: “Quel dito lì se lo metta nel… naso!”.

Il giornalista ha insistito e il consulente dei Poggi ha alzato ancora la voce: “Metta giù quel dito!“.

La chiusura è stata di Abbate, che ha rimproverato all’esperto di non essersi fatto sentire davanti a due risultati diversi: “Lei avrebbe dovuto dirlo e si deve vergognare!”.

Abbate e Capra divisi sul Dna dei pedali

Al centro della lite ci sono gli esami sui pedali della bicicletta di Stasi, tornati sotto esame con la nuova inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco.

Il 19 settembre 2007 un primo test aveva dato esito positivo, mentre il giorno successivo due repliche erano risultate negative.

Secondo quanto emerso in trasmissione, quel secondo esito non sarebbe stato comunicato alle parti, ed è su questo punto che Abbate ha definito “gravissime” le affermazioni del genetista.

Capra ha difeso il lavoro svolto richiamando i tempi e i protocolli di laboratorio.

Per i pm pavesi il Dna di Chiara Poggi non era su quei pedali.

Da Nuzzi a Portera: le altre voci dopo la lite Abbate-Capra

Nuzzi non ha nascosto l’amarezza verso il lavoro del Ris, a cui la trasmissione aveva dato credito: “Ci siamo sentiti dei fessi”.

In puntata è andata in onda anche l’intervista a Giorgio Portera, genetista e ufficiale del reparto dal 2005 al 2009, che ha ridimensionato il proprio ruolo: “Nel 2007 ho solo caricato le provette”.

Portera ha spiegato di ricordare poco a quasi vent’anni di distanza, in un laboratorio che seguiva circa 150 indagini l’anno con una decina di tracce ciascuna, e ha aggiunto: “Se me lo fossi ricordato sarebbe stato un problema”.

Di segno diverso la lettura di Alberto Marino, ex consulente della procura che lavorò su quei reperti: “Le corse negative del 20? Non erano un problema”.

Il confronto arriva dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio.