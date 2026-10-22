Garlasco, scontro tra Albina Perri e Angela Taccia: "Prendete persone per stupide", "Ci sarà giustizia divina"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Storie Italiane va in onda lo scontro tra Albina Perri, direttrice di Giallo, e l’avvocata Angela Taccia. Tra le due c’è agitazione in due momenti: quando si parla del video in cui Sempio prova le scarpe e quando viene mostrato il video dell’interrogatorio, dove Taccia chiede cinque minuti per conferire con il suo assistito. Per Perri, il fatto che Taccia non risponda alle domande come lei vorrebbe è una prova che stanno ingannando le persone da casa. Taccia invece critica a Perri il voler fomentare l’odio: “Ci sarà la giustizia divina“.

Scontro tra Taccia e Perri

Albina Perri, la direttrice di Giallo, e Angela Taccia arrivano allo scontro sul video che mostra Andrea Sempio che non riesce a infilarsi le scarpe. Per Perri si tratta di un video che ha generato tanta ilarità quanto rabbia, perché “si vede che Andrea Sempio non slaccia le scarpe e ha un paio di calzettoni piuttosto pesanti”.

Si tratta di un video destinato alla tv, non quello per il pm, e questo avrebbe fatto arrabbiare ancora di più le persone secondo Perri. Taccia risponde che non si trattava di un video per la televisione, ma era una prova (si è discusso anche dell’impronta 33). “Non possiamo mostrare quello che depositiamo”, ha dichiarato. Taccia e Armando Palmegiani raccontano che il video è arrivato alle televisioni perché è stato richiesto. Perri fa loro notare che potevano non consegnarlo.

L’avvocata di Sempio commenta: “Quando collaboriamo non va bene, quando non collaboriamo non va bene… insomma non va mai bene niente”. Albina Perri risponde che è ovvio “se lo vado a far vedere la gente lo critica” e “se la gente non capisce che l’ha criticato invano è prendere per stupide le persone da casa”. Taccia risponde all’accusa dicendo: “Questo non è corretto nei nostri confronti, come al solito. Le sue opinioni personali dovrebbe tenersele per lei almeno oggi”.

Il confronto tra Sempio e Stasi sul “bombardamento mediatico”

Lo scontro prosegue sul tema del bombardamento mediatico, ovvero la mole di notizie e l’attenzione del pubblico da casa sul caso Garlasco. Prima dello scambio di opinioni tra Taccia e Perri, si faceva notare come, se Alberto Stasi era stato coinvolto in questo “bombardamento”, sia andata ancora peggio per Sempio perché nel frattempo sono nati e hanno preso piede i social.

Perri trova ironico che proprio i legali di Sempio parlino di “bombardamento mediatico” visto che si trovano sempre in televisione, come lo stesso loro assistito che risponde alle chiamate televisive. Cosa che invece Stasi, secondo Perri, non faceva.

Angela Taccia in particolare sottolinea che se sono loro quelli che stanno sempre in televisione, anche altri stanno mangiando sul caso Garlasco, diventando ospiti fissi. “Lei non è mai in televisione. Forse è meglio se si concentra sul suo giornale, direttrice, che ha parecchi problemi”, commenta. Perri ribatte che chi prende in giro la gente “ha dei problemi”. Al che Taccia risponde: “Penso che lei abbia già dimostrato la persona che è“.

Nuovo scontro sul video dell’interrogatorio

Dopo aver mostrato il video dell‘interrogatorio di Sempio, nel quale si avvale della facoltà di non rispondere, Albina Perri commenta: “La procura spiega molto bene le carte che ha in mano”. Chiede all’avvocata cosa avrebbero voluto dire a Sempio in quei 5 minuti.

“Non vengo certo a dirlo a lei, direttrice, così poi strumentalizza anche questo. Passo la domanda, anzi mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Prosegue: “Dai suoi immensi studi di giurisprudenza, accetto consigli da lei, molto volentieri”.

Taccia prevede che dopo qualche ora Perri pubblicherà un post su Facebook. “Visto che ha tanto tempo…” lascia intendere. Perri le fa notare che lavora molto e Taccia ribatte: “È anche la qualità del lavoro che conta”. Taccia infine commenta: “Ci sarà una giustizia divina”.

Il post sui social

Albina Perri, come anticipato da Angela Taccia, arriva sui social con un commento su quanto detto in puntata a Storie Italiane. Il primo post su Facebook fa riferimento al video “ridicolo” delle scarpe provate da Sempio. Secondo Perri è un tentativo di manipolare le persone. “Fossi in loro cercherei di non parlarne più, perché ogni volta peggiorano la situazione”, scrive.

In un altro post invece commenta la risposta di Angela Taccia sull’ultimo passaggio, quando l’avvocata decide di non rispondere alla domanda. Dal botta e risposta, Perri prende l’ultimo commento di Taccia dove dice che “ci sarà giustizia divina” e commenta: “Qui si scomoda pure il padreterno, non credo di meritare tanta attenzione da lassù”.

Accanto a questo, pubblica anche un reel con musica classica con il volto di Taccia e la scritta: “Angela Taccia attacca Albina Perri: ‘Fomenta l’odio, ci sarà la giustizia divina'”.