Garlasco, scontro tra Armando Palmegiani e Riccardo Signoretti sui video di Andrea Sempio: "Imbarazzante"

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Gli inquirenti della Procura di Pavia sono al lavoro per far luce sul delitto di Garlasco e ricostruire cosa accadde davvero a Chiara Poggi quella mattina di 19 anni fa. Le nuove indagini si concentrano su Andrea Sempio, nuovo e unico indagato per omicidio, di cui hanno destato scalpore alcuni vecchi video rinvenuti sul suo computer personale. Ne parlano, con toni accesi, Armando Palmegiani e Riccardo Signoretti a Mattino Cinque.

I video di Andrea Sempio nelle indagini su Garlasco

Sembrano essere considerati dagli inquirenti di particolare interesse investigativo alcuni vecchi video rinvenuti nell’hard disk del personal computer di Andrea Sempio, al vaglio della Procura.

Si tratta di soliloqui registrati di fronte a una telecamera in cui Sempio, allora poco più che ventenne, mostra quello che gli inquirenti hanno definito il profilo di un ragazzo "ossessionato dalla violenza e dal sesso".

Ai video selfie si aggiungono migliaia di post pubblicati su un forum a tema seduzione, diari personali e ricerche online su satanismo e omicidi.

La procura di Pavia ha commissionato al Racis un’analisi comportamentale dell’indagato, proprio sulla base del materiale raccolto. Mentre allo psichiatra Roberto Catanesi è stata richiesta una consulenza personologica.

Per Armando Palmegiani è una "gravità media"

Ospite di Federica Panicucci nella trasmissione Mattino Cinque di giovedì 29 ottobre è stato l’ex commissario Armando Palmegiani, oggi tra i consulenti di Sempio.

Palmegiani spiega di essere da tempo a conoscenza dei suddetti video: "Sono nell’hard disk che è in sequestro già da tempo, sono file che abbiamo già visionato".

Quelli diffusi dai media, sottolinea il consulente, "sono quelli un po’ più anticipatici, con delle frasi che non sono giustificabili".

"Il discorso stupro è deprecabile, devastante" ma gli altri video sono definiti da Palmegiani "di una gravità media".

Dura la reazione di Riccardo Signoretti

Ben più scosso si mostra Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, anche lui ospite di Federica Panicucci nella trasmissione in onda su Canale 5.

"Io sto male, sono a disagio a sentire questa roba" afferma dopo aver visionato alcuni dei video rinvenuti nell’hard disk di Andrea Sempio.

Agli occhi del giornalista i filmati assumono una grande importanza investigativa: "Sempio è un ragazzo che poteva essere capace di uccidere, che poteva avere la pulsione di stuprare qualcuno? Con tutte le riserve del caso forse poteva esserne capace".