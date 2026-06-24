Garlasco, scontro tra Berlinguer e Cataliotti su Andrea Sempio: "Non accetto le sue scuse"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Scontro in televisione tra Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, e Bianca Berlinguer. Il legale, intervenuto in collegamento nella trasmissione È sempre Cartabianca, ha dichiarato: “Temo che questo programma stia assumendo evidentemente un taglio marcatamente colpevolista”. La conduttrice ha replicato, difendendo il suo lavoro e non accettando le scuse del suo interlocutore.

Come sta Daniela Ferrari

A Liborio Cataliotti, ospite in collegamento a È sempre Cartabianca, la conduttrice Bianca Berlinguer ha chiesto innanzitutto un aggiornamento sullo stato di salute di Daniela Ferrari, madre dell’indagato Andrea Sempio, che la scorsa settimana è stata ricoverata in seguito a un tentativo di suicidio.

L’avvocato ha spiegato: “Le condizioni sono statiche. Il rischio che ci ricaschi è grosso“.

L’appello a moderare i toni sul caso del delitto di Garlasco

Liborio Cataliotti ha invitato tutti a moderare i toni sul caso del delitto di Garlasco: “L’appello è quello di moderare i toni, nei confronti di tutti”.

Bianca Berlinguer ha risposto: “Questa cosa delle tifoserie è insopportabile. Mi auguro che questo clima non continui, il rischio è che da settembre la situazione peggiorerà”.

Sulla questione è intervenuto anche Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, presente in studio: “Io e la mia collega abbiamo dato un chiaro messaggio, per esempio non abbiamo mai commentato le parole dei famigliari di Chiara Poggi. Io stesso sono stato investito da apprezzamenti riprovevoli nei miei confronti fatti da protagonisti di questa vicenda e ho perdonato perché a volte ci sono toni che si usano perché non si è sereni”.

De Rensis ha aggiunto: “Nel 2007 c’è stato un linciaggio nei confronti di Alberto Stasi, fatto in maniera diversa, perché ovviamente non c’erano i mezzi di comunicazione di adesso, ma l’attenzione mediatica era universalmente colpevolista. Questa è una storia piena di dolore, iniziato il 13 agosto quando hanno ucciso Chiara Poggi”.

La polemica tra Bianca Berlinguer e Liborio Cataliotti

A quel punto, la conduttrice Bianca Berlinguer ha chiesto a Liborio Cataliotti: “Non pensa che la famiglia Sempio si sia anche molto esposta facendo tante interviste televisive? Il figlio non ha risposto alle domande dei giudici, non ha voluto fare la consulenza psichiatrica, ma in tv è andato tante volte…”.

L’avvocato ha prontamente replicato: “Temo che questo programma stia assumendo evidentemente un taglio marcatamente colpevolista“.

Liborio Cataliotti ha poi dichiarato: “Non rispondere a un magistrato è una facoltà sacrosanta riconosciuta all’indagato e, nel caso di specie, suggeritagli dai difensori. Le interviste fatte da Andrea Sempio sono state all’insegna della correttezza, dell’educazione, della chiarezza e della trasparenza. Non ha avuto una parola fuori luogo quanto ad accuse ad altri. Non è mai stato pagato, così come il sottoscritto. Ha rappresentato la sua versione”.

Il legale che assiste Andrea Sempio ha aggiunto: “Su suggerimento dei difensori non ha risposto alle domande dei magistrati che vertevano al 95% su argomenti tecnici debolissimi, sistematicamente sconfessati dalle nostre consulenze. Il vostro servizio ha dato uno spazio gigantesco e acritico a quelle che sarebbero state le risultanze istruttorie dell’indagine lasciando cinque parole alle altrettante consulenze da noi depositate, che non valgono meno di quella della Procura”.

Dura la replica di Bianca Berlinguer: “Non abbiamo mai tifato per nessuno e c’è stato sempre riconosciuto. Non accetto le sue scuse e le rimando al mittente. Abbiamo sempre cercato di raccontare le questioni di Sempio e le questioni di Stasi. Intendevo dire che più vai in televisione più ti esponi al massacro del web e delle altre trasmissioni televisive, tant’è che Stasi non c’è quasi mai andato”.

La polemica si è poi spostata sull’asse Cataliotti-De Rensis, con uno scontro tra i due avvocati che hanno difeso gli atteggiamenti tenuti dai loro assistiti dopo il delitto di Garlasco, lanciando accuse alla controparte su interrogatori e dna.