Garlasco, scontro tra Capra e De Rensis sulle analisi del dna: "Se ha il coraggio parli", "Se sta zitto parlo"

Giornalista pubblicista e freelance, scrive di attualità, cronaca e lifestyle. Ha collaborato con diverse testate online, occupandosi soprattutto di informazione digitale e contenuti per il web. Le piace raccontare i fatti in modo chiaro, dando spazio alle persone e alle storie che li attraversano.

“Se ha il coraggio parli”. “Se lei sta zitto io parlo”. È finito con uno scambio di accuse il confronto tra Marzio Capra e Antonio De Rensis sul caso Garlasco. Durante la puntata di Lo Stato delle Cose del 12 ottobre, il consulente della famiglia Poggi e l’avvocato di Alberto Stasi hanno discusso piuttosto animatamente delle due analisi negative del Dna effettuate nel settembre 2007 sui pedali della bicicletta dell’ex fidanzato di Chiara Poggi. A complicare la discussione, un documento mostrato da Massimo Giletti con una dicitura scritta a mano dall’allora capitano del Ris Alberto Marino: “Esito negativo”.

Lo scontro tra Capra e De Rensis sul caso Garlasco

Capra ha confermato di conoscere quei risultati già dal 2007. “Ero a conoscenza di questi risultati negativi, li avevo visti a suo tempo”, ha dichiarato, spiegando di aver consultato i propri appunti per ricostruire quanto accaduto. Secondo il genetista, però, un risultato negativo non dimostra necessariamente l’assenza di Dna e deve essere interpretato considerando le procedure utilizzate in laboratorio.

Le contestazioni sugli accertamenti del Ris erano già state sollevate dallo stesso Alberto Stasi, che in una vecchia intervista aveva criticato i test degli investigatori, sostenendo che non distinguessero il sangue da una barbabietola.

Il confronto si è acceso quando Capra ha parlato dell’esperienza professionale di Matteo Fabbri, consulente della difesa di Stasi, ricordando che nel 2007 si era laureato da poco. Fabbri aveva già risposto a Capra nei giorni scorsi a Quarta Repubblica: “Se il dottor Capra ha visto questi profili che vada alla procura di Pavia e come noi rilasci le proprie dichiarazioni”

De Rensis ha contestato quelle osservazioni, poi il genetista si è rivolto direttamente all’avvocato: “Non tutti sono delle persone stupende come il dottor De Rensis, che sa sempre tutto. Nessuno lo vede mai nei luoghi importanti, ma sa sempre tutto. In televisione è sempre presente”.

La replica è stata immediata. “La sua modestia intellettuale potrebbe essere spazzata via solo citando la sentenza della Cassazione del caso Bossetti, ma io non sono così basso”, ha risposto De Rensis. Capra lo ha invitato a proseguire: “Abbia il coraggio di citare”.

Poi il botta e risposta: “Se ha il coraggio parli”, “Se lei sta zitto io parlo”.

A quel punto Massimo Giletti è dovuto intervenire per riportare la discussione sulle analisi. Sulle vicende processuali è tornata a parlare anche Giada Bocellari, che ha raccontato come Stasi preparò da solo il discorso pronunciato in aula prima della condanna, senza mostrarlo nemmeno ai suoi avvocati.

Il documento mostrato da Giletti e il nodo delle analisi negative

Il conduttore ha mostrato un appunto manoscritto di Marino, soffermandosi sulla dicitura “esito negativo”.

“Sono deficiente io, caro dottor Capra, a non capire che questo è negativo?”, ha chiesto. Il consulente ha risposto affermativamente, spiegando poi che il documento riguardava il prelievo di un’ulteriore traccia e andava interpretato nel contesto degli accertamenti.

La questione riguarda due tracciati negativi del 20 settembre 2007, successivi a un’analisi che aveva restituito un profilo genetico attribuito a Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha confermato che quei risultati non erano presenti negli atti del procedimento contro Stasi.

De Rensis ha quindi richiamato l’attenzione su Rosa Muscio, la pm che seguì le prime indagini. “Se il pubblico ministero Muscio dirà che nessuno gli ha fornito quelle due repliche negative, dopo ci saranno dei problemi”, ha dichiarato, annunciando anche l’arrivo di altra documentazione preparata dalla difesa durante agosto. La Procura di Pavia potrebbe presto ascoltare come persone informate sui fatti sia Rosa Muscio sia gli ex consulenti della difesa Francesco Maria Avato e Matteo Fabbri.

Intanto prosegue anche il lavoro della difesa di Andrea Sempio. Il suo avvocato Liborio Cataliotti ha parlato di una prova “formidabile” che, a suo dire, scagionerebbe l’indagato, facendo riferimento alle dimensioni delle impronte di scarpe trovate sulla scena del delitto.

Resta da chiarire se la magistrata fosse stata informata dei risultati e perché quei documenti non siano confluiti negli atti processuali.