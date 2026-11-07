Garlasco, scontro tra Carmelo Abbate e Angela Taccia: "Chiederete scusa ad Andrea Sempio e a me come donna"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Si è consumato un acceso scontro verbale tra Carmelo Abbate e Angela Taccia durante la puntata di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi. Al centro del confronto televisivo, sono ovviamente finite le ipotesi investigative sul delitto di Garlasco e sul ruolo di Andrea Sempio, assistito dall’avvocata Taccia. La discussione ha visto salire rapidamente i toni. A provocare la reazione della legale è stata la ricostruzione del presunto rifiuto opposto da Chiara Poggi a Sempio prima dell’omicidio. Taccia ha contestato la solidità degli elementi a sostegno di questa ipotesi, mentre Abbate ha rivendicato il diritto di discuterne in trasmissione. Fino alla dichiarazione topica: "Un giorno dovrete chiedere scusa sia a lui sia a me, come donna e come professionista".

Cosa hanno detto Abbate e Taccia a "Quarto Grado"

Il confronto vira sulla telefonata effettuata da Andrea Sempio a casa Poggi nei giorni precedenti l’omicidio, in cui Chiara avrebbe opposto un netto rifiuto prima di riagganciare: "Con te non ci voglio parlare". Secondo l’ipotesi d’accusa discussa in trasmissione, tale rifiuto avrebbe innescato un effetto domino che avrebbe portato poi al delitto.

Quando Gianluigi Nuzzi propone di sentire l’opinione di Angela Taccia in studio, lei dapprima risponde polemicamente: "No, meglio di no". Poi dice la sua: "Credo che a un certo punto occorra un minimo di pudore quando si esprime una tesi". "Spero che tu non ti riferisca a me", replica Abbate. "Sì, mi riferisco proprio a te. Perché se io ti dico che non ci sono elementi provati…". Abbate interrompe nuovamente la legale e domanda: "Dov’è questa mia mancanza di pudore?".

"Nel continuare a intestardirti nel voler per forza una giustificazione per dire che Andrea Sempio…". Nuova interruzione, con Abbate che alza il tono della voce: "Cioè quando riporto l’ipotesi d’accusa della Procura, io ho una mancanza di pudore?". "Da diverse puntate – riprende Taccia – ti chiedo quali sono gli elementi concreti e oggettivi che ti fanno essere così sicuro che la tesi della Procura sia effettivamente reale e provata? E che sia assolutamente certo che Sempio sia stato rifiutato da Chiara e che quindi sia scoppiata questa furia omicida, tra l’altro in un delitto che non ha connotati sessuali".

Taccia: "Dovrete chiedere scusa a Sempio e a me"

Il confronto si sposta quindi dal merito delle ipotesi investigative al modo in cui Angela Taccia esercita la difesa di Andrea Sempio. "Sei un’avvocata che, a mio avviso, sta adottando una difesa molto umana più che tecnica. Giustifichi l’ingiustificabile". "L’ho portato io Sempio in tribunale il 20 maggio e l’ho difeso da avvocato. Voi vi fate forti del fatto che sono giovane e che sono amica di Sempio. E un giorno dovrete chiedere scusa sia a lui sia a me, come donna e come professionista".

A questo punto interviene il conduttore a calmare gli animi e a rimettere ordine. Angela Taccia riprende la parola: "Non ci sono avvocati di serie A e di serie B. Do la mia vita per la professione, non permetterò mai di chiamarmi disumana. Il penalista ha comunque un cuore, perché difende i diritti umani delle persone". "La difesa deve essere sempre tecnica – incalza Abbate – che è quella che fa il tuo collega Liborio Cataliotti".

Segue un altro momento di confusione, finché la legale non dichiara nuovamente: "Caro Nuzzi, sono mesi che cercano di discriminarmi, sarà il lavoro a parlare per me".

Abbate e Taccia, la discussione sulla difesa tecnica

Lo scambio prosegue anche dopo i tentativi di Gianluigi Nuzzi di riportare la discussione su toni più pacati. "Mi conservo il diritto e la libertà, finché ce l’ho, di giudicare". "Giudicare lo fanno Dio e il tribunale", controbatte Taccia.

E allora Carmelo Abbate rialza i toni: "Ma cosa stai dicendo? Nel momento in cui tu vieni in questo studio a dire che tutte quelle follie su torture e stupro sono soltanto delle rappresentazioni da antropologo, da biologo, da sceneggiatore, per me in quel momento stai lasciando la difesa tecnica".

"Non ti rispondo, non scenderò mai al tuo livello. Abbiamo studiato dei fatti, io lavoro sui fatti", controreplica l’avvocata. E rispondendo all’ennesimo tentativo di Nuzzi di stemperare la tensione, evidenzia: "Non sono cose tra di noi, Nuzzi. Perché io vengo invitata qui a esporre i fatti, altrimenti sto bene anche a casa mia".