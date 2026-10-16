Garlasco, scontro tra Carmelo Abbate e Marzio Capra a Quarto Grado: "Dice bestialità"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Quarto Grado è andato in scena un duro scontro fra il giornalista Carmelo Abbate e il genetista Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi nel caso Garlasco. Il giornalista investigativo Abbate ha lanciato una “indiscrezione che se confermata sarebbe clamorosa”, per utilizzare le sue stesse parole. Prima ha sostenuto che il Dna sui pedali non esiste. Poi l’indiscrezione vera e propria: “Il Dna ricavato il [giorno] 19, quello attribuito a Chiara Poggi, non sarebbe la traccia sui pedali”. Il riferimento è al famoso cucchiaino. Secondo Abbate, i Ris avrebbero sbagliato, scambiando i campioni. Dura la reazione del genetista Capra.

Il caso Garlasco e l’ipotesi scambio di campioni

“È un’indiscrezione che se fosse confermata sarebbe la fine di tutto”, ha insistito Abbate. “Sostengo da tempo che c’è stato uno scambio di campioni, e da sempre sono stato sbeffeggiato”, ha detto.

Uno scambio di campioni, se confermato, sarebbe la carta definitiva che la difesa di Alberto Stasi potrebbe giocare per chiedere la revisione del processo.

La reazione di Marzio Capra

Mentre Abbate esprimeva il suo punto di vista, Capra rideva: “Ridevo perché il giornalista Abate diceva delle bestialità dal punto di vista scientifico, prive di alcun riscontro”.

E ancora: “Quando uno va in televisione a dare delle indiscrezioni che non sono provate e sono prive di alcun riscontro, io rido. Mi diverto tanto. Rido a vedere uno che dice delle sciocchezze e tutti che sono lì a pendere dalle labbra di uno che dice delle sciocchezze”.

L’argomentazione: “Rido perché sono tanti mesi che si parla di un ipotetico scambio di campione fra il campione del pedale e il cucchiaino, ora fra quest’altro campione e un altro campione. Il problema è che, come la contaminazione, vanno dimostrati. Ora quando ci saranno degli elementi che portano a dimostrare o comunque a fortemente a sospettare una cosa del genere io sono prontissimo a valutare questo”.

Querele in arrivo da Marzio Capra

Capra ha poi espresso dubbi sulle fonti di Abbate. E al giornalista che lo invitava insistentemente ad andare in Procura, Capra ha replicato in questi termini: “Io in questi giorni in Procura sto mandando i miei avvocati per depositare tante querele. Tante, ma tante, tante”.