Garlasco, scontro tra Cataliotti e Cavallaro sull'impronta 33: "Frasi strampalate", "Non devo spiegare niente"

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L’avvocato difensore di Andrea Sempio Liborio Cataliotti e la giornalista Rita Cavallaro hanno avuto un acceso dibattito sull’impronta 33, una delle prove del caso di Garlasco. La discussione si è concentrata su due punti: il concetto di perizia di parte e l’incidente probatorio.

Cataliotti commenta l’impronta 33

Durante una puntata della trasmissione Rai Filorosso, Liborio Cataliotti ha introdotto l’argomento commentando l’esame dell’impronta 33:

Abbiamo un quarto di impronta palmare. Il metodo qualitativo non è utilizzabile, perché non esiste nessun segno, nessuna minuzia, nessun tratto particolare, che renda praticabile questo metodo.

ANSA

L’avvocato ha poi sottolineato che le perizie sull’impronta si contraddicono “quindi bisognerà attendere una perizia super partes per stabilire la validità di questo metodo”.

Il primo dibattito sulle consulenze e sulle perizie

Cataliotti ha messo a confronto la perizia della procura e quella della difesa, e Rita Cavallaro è intervenuta, sostenendo: “Essendo consulenti di Stato, quindi della procura non sono consulenti di parte“.

Cavallaro, tecnicamente, in questa frase sbaglia. Il codice penale distingue le consulenze di difesa e procura (l’accusa pubblica), che sono di parte, dalle perizie, che sono ordinate dal tribunale e sono imparziali.

Il conduttore della trasmissione Filorosso, Antonino Monteleone, ha poi mediato, sottolineando che una sentenza della Cassazione (Sezione III penale, sentenza n. 16458 del 29 maggio 2020) che mette la perizia per l’accusa su “un gradino leggermente più alto” rispetto a quella della difesa.

La perizia della procura vale più di quella della difesa?

Cataliotti è poi intervenuto, definendo il commento del conduttore “superficiale“. La questione è effettivamente molto complicata e ha causato enormi dibattiti tra giuristi.

La sentenza della Cassazione in questione ha espresso un concetto: la difesa fa gli interessi dell’assistito, l’accusa non ha interessi personali. Nel valutare le perizie, il giudice dovrebbe tener conto di questo.

Alcuni giuristi avevano definito questa sentenza “un’eresia“. In pronunciamenti successivi la Cassazione ha corretto il tiro, sottolineando che la perizia dell’accusa non è “ontologicamente” più valida di quella della difesa.

Ontologicamente significa, in questo contesto, nella sua essenza. Le due perizie di parte hanno lo stesso valore tecnico. La loro provenienza, però, non può essere ignorata dal giudice che, comunque, rimane colui che ne decide la validità.

Lo scontro tra Cataliotti e Cavallaro

Nei minuti successivi, lo scontro tra Cataliotti e Cavallaro è però proseguito, spostandosi sull’incidente probatorio sull’impronta.

Cataliotti ha spiegato di ritenerlo altamente probabile e ha sostenuto che, nelle indagini passate sul caso di Garlasco, fosse stata la stessa procura ad aver deciso di non chiederlo.

Cavallaro ha risposto che sarebbe stata l’avvocata Taccia, altro difensore di Sempio, a decidere di non chiederlo.

Cataliotti ha quindi dichiarato di dover “spiegare” a Cavallaro che è la procura ad avere l’onere della prova e quindi a dover chiedere incidenti probatori che sostengono l’accusa, definendo le frasi della giornalista “strampalate“,

“Non devo spiegare niente” ha concluso Cavallaro.