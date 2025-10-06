Garlasco, scontro tra Federica Panicucci e Massimo Lovati sullo scontrino di Sempio: "Lei dribbla le domande"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ancora tensione in Tv tra Federica Panicucci e Massimo Lovati. La conduttrice di Mattino Cinque non ha usato giri di parole con l’avvocato di Andrea Sempio, in collegamento con la trasmissione per commentare gli ultimi risvolti della nuova inchiesta sul caso Garlasco, in particolare il ritrovamento di un secondo scontrino che rafforzerebbe l’alibi del 37enne indagato dalla procura di Pavia.

Il secondo scontrino di Andrea Sempio

Il motivo dell’attrito in diretta Tv è il secondo scontrino del parcheggio di Vigevano, emerso tra gli ultimi elementi delle indagini. Si tratta di un ulteriore tagliando del posteggio vicino alla libreria del comune limitrofo a Garlasco, dove Sempio è tornato il giorno dopo l’omicidio di Chiara Poggi: il primo biglietto, infatti, riporta la data del 13 agosto 2007, con orario 10.18 e validità di un’ora, quando l’allora 19enne avrebbe trovato il punto vendita chiuso.

Il ticket sarebbe stato scoperto in auto dal padre, tenuto da parte per un anno per prudenza dalla madre e consegnato agli inquirenti nel 2008. Al ritrovamento del secondo scontrino (con data 14 agosto 2007) Daniela Ferrari ha spiegato l’abitudine di conservare documenti e ricevute di vario tipo.

La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari

La frecciata di Federica Panicucci a Massimo Lovati

Proprio su questo aspetto, Federica Panicucci ha chiesto chiarimenti all’avvocato Massimo Lovati, sottolineando come a casa Sempio non fossero stati ritrovate in effetti così tante carte di questo tipo da giustificare la consuetudine di famiglia.

“Ho già detto che questo scontrino ha un significato nullo nell’ambito dell’indagine. Non è un alibi perché Sempio non è stato accusato di nulla quando l’ha mostrato” ha spiegato il legale in riferimento al primo tagliando, aggiungendo che “il fatto che il giorno dopo Sempio si rechi ancora nella stessa libreria va a confermare il racconto del giorno precedente”.

Una versione che non ha convinto la conduttrice di Mattino Cinque, che ha continuato a incalzare Lovati, chiedendogli come mai si fosse preoccupato di fotografare il secondo scontrino se ritiene che quei tagliandi non abbiano valore.

“Perché l’hanno sequestrato il 14 maggio e io l’ho fotografato” ha risposto il legale.

La presentatrice è poi tornata alla carica virando il discorso sul vigile del fuoco sentito per due volte nel corso della nuova inchiesta della procura di Pavia, che avrebbe fornito dettagli divergenti rispetto al racconto di Daniela Ferrari. Stando alle indiscrezioni circolate, il nome del pompiere sarebbe stato fatto dagli inquirenti alla madre di Sempio, che in quell’occasione avrebbe avvertito un malore.

“Scaturisce da una scorrettezza della polizia giudiziaria che, una volta che la madre del mio cliente, seguendo i miei consigli, si era astenuta dal deporre come suo diritto – ha precisato l’avvocato – l’ufficiale di polizia giudiziaria invece di chiudere il verbale ha fatto questa domanda”

“Lei è abilissimo a dribblare le mie domande” ha chiosato Panicucci.

Le contraddizioni di Armando Palmegiani

Durante il collegamento, Lovati è stato infine chiamato in causa su Armando Palmegiani, nuovo consulente di Andrea Sempio, nominati dalla difesa per sostituire il generale Luciano Garofano.

In particolare è stato chiesto al legale un commento sulle dichiarazioni contraddittorie espresse dall’ex poliziotto riguardo alla presenza o meno del Dna dell’indagato sotto le unghie di Chiara Poggi.

“Lui ha chiarito innanzitutto di aver cambiato idea” ha detto Lovati, spiegando che Palmegiani ha visto più approfonditamente le carte, chiarendo come sia un “esperto di polizia scientifica ma non un genetista”