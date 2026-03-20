Garlasco, scontro tra Federica Panicucci e Palmegiani sulle impronte 33 e 45 attribuite alla stessa persona

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Dopo le ultime novità sulle indagini sulle impronte 33 e 45, Armando Palmegiani è intervenuto in collegamento a Mattino Cinque per tornare a discutere del caso Garlasco. Nel corso del programma, tra il consulente della difesa di Andrea Sempio e Federica Panicucci è nato un acceso botta e risposta.

Cosa ha scritto Armando Palmegiani nel parere sulla traccia 33

Sulla natura delle tracce rinvenute in casa di Chiara Poggi, il consulente ha redatto un parere detto “pro veritate”, cioè una consulenza legale o tecnica di alto livello redatta in modo obiettivo e super partes.

Pur non potendo affermare con assoluta certezza che le tracce 33 e 45 siano state lasciate dal medesimo individuo e comunque nel medesimo tempo, si possono comunque effettuare le seguenti considerazioni: […] entrambe le tracce sono state rilasciate da un braccio che si trovava nella stessa posizione.

ANSA

Il botta e risposta tra Panicucci e il consulente di Sempio

“C’è un braccio che lascia l’impronta 45, che appartiene con ragionevole certezza all’omicida di Chiara”, ha sottolineato Palmegiani in trasmissione.

E ha aggiunto: “Secondo me non poteva appartenere a un soccorritore. Quel braccio aveva una determinata posizione che è la stessa, a mio avviso, del medesimo braccio che lasciato la traccia 33″.

A quel punto Federica Panicucci domanda: “Ma sono legati quindi? Cioè chi ha poggiato la mano ha lasciato cadere la gocciolina?”.

La risposta del consulente: “Facciamo un esempio. Se noi adesso scendiamo le scale di casa Poggi anche noi poggiamo le mani lì sopra. Come ho scritto nella consulenza, io non posso sapere se è lo stesso braccio ad aver lasciato entrambe le impronte”.

“Allora ci sono state due persone sulla scena del crimine“, ha rilanciato la conduttrice. “Una che si è appoggiata e un’altra che, in un secondo momento, ha lasciato la goccia di sangue”.

Da lì nasce un primo momento di tensione. Panicucci afferma che è Palmegiani ad aver sottolineato la mancanza di correlazione tra i due indizi ematici. L’esperto, dal canto suo, domanda: “Questa è la vostra ricostruzione, chi vi dice che la seconda impronta non sia stata lasciata anche il giorno prima?”.

Le parole di Federica Panicucci sulla coincidenza “incredibile”

Analizzando la consulenza “pro veritate” di Palmegiani, Federica Panicucci sottolinea in maniera provocatoria “l’incredibile coincidenza” che, dieci giorni dopo il delitto, lo stesso braccio lascia l’impronta 45 nella stessa identica angolazione della 33.

A quel punto Palmegiani replica: “Ho parlato genericamente di dieci giorni, ma potrebbero essere cinque giorni come anche uno solo. Come anche un mese. Si tratta di un’impronta digitale che rimane”.

“Quindi è un caso”, sentenzia poi la conduttrice in maniera puntuta. Determinando la controreplica del consulente: “Non posso andare nell’appartamento, ragione sul probabile”.

Chi è Armando Palmegiani, esperto di Bpa

Armando Palmegiani, ex commissario capo della polizia di Stato, è da qualche mese il nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio. Incarico per il quale ha sostituito Luciano Garofano, l’ex comandante del Ris che ha rinunciato per divergenze di vedute con gli avvocati difensori.

Prima di andare in pensione, Palmegiani ha lavorato per 30 anni nella Scientifica, dove ha maturato un’approfondita conoscenza della Bpa. L’acronimo sta per “Bloodstain pattern analysis”, e riguarda la ricostruzione della scena del crimine attraverso le macchie di sangue.