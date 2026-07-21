Garlasco, scontro tra Garofano e Cavallaro sull'impronta 33: "Inventa le cose", "Deve smetterla"

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Scontro in televisione tra il generale Luciano Garofano e la giornalista Rita Cavallaro sull’impronta 33, al centro delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Entrambi sono intervenuti come ospiti nella trasmissione “Filorosso“. Lui l’haaccusato di non aver letto l’informativa e di “inventare le cose”, lei ha replicato: “le favole le racconta lei”.

Lo scontro sull’impronta 33

Nel corso della trasmissione Filorosso si è tornati sull’impronta 33 con il genetista Pasquale Linarello che ha sostenuto che nella traccia sono stati trovati 14 punti di contatto con la mano di Andrea Sempio e che le analisi sul sangue sono contaminate dalla tecnica usata per prelevare la traccia che ha portato via anche l’intonaco del muro.

Secondo il generale Luciano Garofano, quanto affermato da Linarello è falso perché “i consulenti che hanno fatto le analisi l’anno scorso hanno usato solo Photoshop, che è stato usato anche nel 2007, quindi non è stata introdotta nessuna novità dal punto di vista strumentale”.

Dal punto di vista della natura di quella traccia, per Garofano il genetista farebbe delle suggestioni perché le analisi sono state fatte al meglio delle competenze di allora.

Di parere opposto è invece Rita Cavallaro che ritiene attendibile quanto affermato da Linarello.

L’attacco di Cavallaro

“Mi lasciano allibita le parole del generale Garofano – ha detto Cavallaro dopo l’intervento dell’uomo – che alla fine bolla tutto, di questa nuova indagine, come suggestione”.

La giornalista ha precisato che “quelle che chiama suggestioni, ricordo che sono sviste. Una impronta insanguinata di mano. Una cosa fondamentale, insieme all’impronta 33 e la traccia N1, un’orma di scarpa che si trova in perfetto allineamento con la 33, in quello spazio della cantina dove l’assassino ha buttato Chiara”.

“Tutte suggestioni – ha aggiunto – ma nel 2007 tutto giusto. Non è così“.

Il botta e risposta tra Garofano e Cavallaro

Mentre Cavallaro continuava a spiegare la sua posizione, il generale ha provato a parlare sopra dicendo: “poveri noi”.

La giornalista ha continuato dicendo che “dispiace che questa inchiesta, in maniera naturale, è diventata anche un’inchiesta sull’inchiesta, perché sono emersi gli innumerevoli errori dell’inchiesta precedente e continuare a dire che questi consulenti non capiscono nulla, che scambiano minuzie”.

Il generale invece ha replicato che “la dottoressa Cavallaro non ha letto l’informativa e sta raccontando cose tutte superate, noi torniamo sempre al passato perché non avete argomenti. Continuate a raccontare le favole che avete raccontato per un anno e mezzo”.

“Le favole le racconte lei – ha tuonato Cavallaro – non capisco il ruolo che ha in questa nuova indagine. A lei che cambia se l’indagine scagiona Stasi e accusa Sempio?”.

“Io faccio l’esperto – ha concluso Garfano – questo è il mio ruolo. Io sono l’esperto, lei è soltanto una giornalista”.