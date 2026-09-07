Garlasco, scontro tra Garofano e De Rensis: "Carabinieri oggetto di offese", "Diffamati anche io e Bocellari"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Scontro a distanza tra il generale Luciano Garofano e Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. Oggetto della “disputa” non è un particolare specifico sul delitto di Garlasco. Piuttosto, ad essere oggetto di confronto tra i due, in questo caso, sono le “manipolazioni, offese gratuite” di cui Garofano si è sentito vittima. Ad incalzare il botta e risposta è stato l’avvocato Antonio De Rensis che in maniera diretta ha chiesto al militare se si fosse sentito “sconvolto” anche quando sono stati diffamati lui e la collega Giada Bocellari.

Il confronto Garofano-De Rensis

Nel corso della puntata di Storie Italiane del 7 settembre, è tornato al centro del programma il delitto di Garlasco e le novità emerse dalle indagini.

A scatenare la “scintilla” è stato il “calderone” sollevato sull’omicidio di Chiara Poggi.

Un sostantivo utilizzato da Antonio Garofano che in collegamento ha spiegato di essersi sentito vittima di questo calderone.

Per lui i carabinieri sono stati oggetto di attacchi diffamatori.

Lo stesso generale, che all’epoca del delitto di Garlasco era a capo dei RIS di Parma, si è sentito oggetto di manipolazioni, offese gratuite ed elaborazioni fantasiose.

In studio, l’avvocato Antonio De Rensis ha replicato con una domanda al suo interlocutore.

Le telefonate tra Alessandro De Giuseppe e la mamma di Andrea Sempio

Il generale Luciano Garofano si è definito “preoccupato”, “sconvolto”, quando ha ascoltato le telefonate intercorse tra Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene a Garlasco, e la mamma di Andrea Sempio.

Così Antonio De Rensis ha replicato: “Lei si è sentito sconvolto anche quando ha sentito diffamare me e la mia collega Giada Bocellari?”

Luciano Garofano si è definito dispiaciuto per gli attacchi subiti dai legali di Alberto Stasi, però ha voluto ribadire che si sia preoccupato per quanto lui e il suo team hanno subito in questi mesi.

Le scarpe di Alberto Stasi

Sempre nel corso della puntata di Storie Italiane del 7 settembre, Antonio De Rensis e Luciano Garofano si sono scontrati su un altro punto.

Il generale ha definito un “nodo centrale” per la condanna di Alberto Stasi, la mancanza di sangue sotto la suola delle scarpe.

L’ex fidanzato di Chiara Poggi ha detto di essere entrato in casa e aver trovato il corpo della vittima, ma le sue scarpe non sono state ritrovate sporche di alcun di tipo di traccia ematica.

Su questo punto, Antonio De Rensis si è rivolto nuovamente in maniera diretta al generale citando l’esperimento giudiziale di Gennaro Cassese.

Ha chiesto a Garofano se gli sembrasse “compatibile” la camminata inscenata dal colonnello con quella di una persona agitata.

“Le sembra probante?” ha chiesto De Rensis, “a meno no”.

“Lo considero un contributo che si aggiunge al contributo della difesa di Sempio”, ha risposto Garofano.

A Storie Italiane è stato ospite anche Liborio Cataliotti che ha spiegato il rifiuto di far sottoporre Andrea Sempio alla consulenza psichiatrica.