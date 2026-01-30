Garlasco, scontro tra Garofano e Giada Bocellari sulle immagini pornografiche di Stasi: "Non sono normali"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scontro in diretta Tv tra Luciano Garofano e Giada Bocellari. Ospiti di Milo Infante su Rai 2, il generale ex Ris e l’avvocata si sono fronteggiati sugli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco, in particolare in merito alle perizie informatiche. Al centro del dibattito le immagini pornografiche trovate sul pc di Alberto Stasi, ritenute da Garofano “non normali”, che secondo le ultime ipotesi potrebbero essere state il motivo scatenante dell’omicidio di Chiara Poggi.

Le immagini pornografiche sul Pc di Stasi

La disputa in diretta a Ore 14 di Sera è ruotata attorno alla perizia dei consulenti della famiglia Poggi, secondo cui, la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva aperto una cartella con le foto pornografiche catalogate da Alberto Stasi sul proprio Pc.

Intervenuti in studio insieme il giudice Stefano Vitelli, che al processo di primo grado assolse Stasi per insufficienza di prove, il generale e l’avvocata si sono confrontati nuovamente sul peso che queste immagini potrebbero aver avuto nel delitto.

Lo scontro tra Luciano Garofano e Giada Bocellari

Nel corso della puntata, Bocellari aveva già attaccato Garofano sul dettaglio della sostituzione dei pedali della bicicletta di Stasi, su cui l’avvocata ha accusato l’ex consulente di Sempio di dire “cose fuorvianti”.

Lo scontro è proseguito sulle immagini pornografiche: “Il tema è ma che cosa provano? Generale, ma che cosa provano?” la domanda della legale di Stasi.

“Possono provare, potrebbero provare quello che l’appello e la Cassazione hanno più volte sottolineato e questa sera è riemerso con il dottor Vitelli – la risposta di Garofano – non un erotismo che fosse condiviso, ma delle foto assolutamente sconvolgenti“.

Le parole del generale Garofano

Una lettura rifiutata ancora una volta dalla rappresentante legale di Stasi e che ha scatenato il dibattito in studio.

“Sarò bacchettone, sarò vecchio” ha premesso ancora Garofano “io non condivido che si dia una diagnosi di normalità, perché dire che ci sono foto di orge, di rapporti indotti con la forza anche di natura omosessuale, anche di foto erotiche di ragazzini, è un contenuto diverso”.

“Io mi riferisco sempre alle sentenze” ha poi aggiunto il generale, accusando la difesa di Stasi di “non tenere conto” di quanto già stabilito dai giudici su Garlasco.

“E nessuno tiene conto della sentenza di assoluzione per la pedopornografia allora, se vogliamo parlare di sentenze” la risposta di Bocellari.

“Il Dottor Vitelli dice un’altra cosa” è intervenuto a quel punto il conduttore Milo Infante, “a domanda diretta ha risposto che lui la mostruosità non la vede”.

“Mi dovete scusare. Io di solito sono molto più tranquilla, ma la mia pazienza ha veramente superato ogni limite” ha detto l’avvocata a termine della puntata, accusando l’ex Ris di “manipolare i dati“.

“Quando si discute la vostra pazienza salta” ha ribattuto ancora Garofano.