Garlasco, scontro tra Garofano e l'avvocato De Rensis in diretta tv: "Mi ha definito ingenuo", "Trasecolo"

Caso Garlasco, nuovo scontro in diretta tv tra il generale Luciano Garofano e l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. Il generale ha richiesto spiegazioni al legale, che il giorno precedente lo ha definito “ingenuo”: un termine che Garofano non ha apprezzato. De Rensis ha replicato leggendo la definizione della parola direttamente dal dizionario.

Garlasco, Garofano chiede spiegazioni al legale di Stasi

Nuovo scontro in diretta tv nell’ambito del caso Garlasco: il Generale Garofano ha richiesto di poter intervenire durante la puntata di Storie Italiane del 5 novembre per replicare alle parole che, il giorno precedente, l’avvocato De Rensis ha pronunciato su Rai 1.

Garofano ha affermato di avere “dubbi e perplessità su ciò che è stato detto”, riferendosi in particolare all’appellativo ‘ingenuo’ usato dal legale.

L’avvocato De Rensis

“Ieri mi ha definito ingenuo, termine che sinceramente non ho molto gradito”, ha esordito Garofano, “vorrei chiedere all’avvocato De Rensis a cosa lega questo termine che certamente non mi ha fatto piacere”.

La replica di De Rensis: “Io trasecolo”

L’avvocato De Rensis, tra gli ospiti in studio a Storie Italiane, ha immediatamente replicato, ribadendo innanzitutto di credere alla buona fede del generale Garofano.

Il legale ha poi proseguito il suo intervento leggendo direttamente dal dizionario la definizione della parola ingenuo, a cui sono associati termini come “purezza, onestà e schiettezza”.

“Se lei si è risentito di questa mia interpretazione del termine ingenuo io trasecolo”, ha quindi affermato l’avvocato.

La risposta del generale

“Un conto è il termine preso dal significato letterale della parola, un conto è quello che lei ha aggiunto”, ha immediatamente risposto il generale Garofano.

“Lo ha legato al fatto che io mi ero occupato dell’indagine di Garlasco nel 2007”, ha fatto notare poi a De Rensis, “per cui ingenuo significava che io ero stato leggero, non accorto”.

È chiaro il riferimento al mistero della consulenza di Linarello, ottenuta dagli avvocati di Sempio quando il documento avrebbe dovuto essere sotto segreto istruttorio.

Il generale ha però ribadito di aver dato “per scontato che la documentazione fosse legittima” e che il suo ruolo era “particolare, ristretto a pochi ambiti”.